John Hoffman: "No cancel·larem el Mobile de l'any vinent, com a màxim el posposaríem"

El conseller delegat de GSMA, principal responsable de l'organització del Mobile World Congress (MWC), ha tornat a Barcelona. John Hoffman se'n va anar de la ciutat el 13 de febrer passat, poc després de la roda de premsa en què, capcot, va anunciar la cancel·lació de l'esdeveniment. Hi torna, gairebé cinc mesos després, per reactivar l'engranatge del MWC i començar a parlar de l'edició del 2021.

Primer de tot, com està? L'última vegada que va parlar en públic va ser per anunciar la cancel·lació del Mobile.

El 12 de febrer va ser un dia fosc: va ser el dia més difícil, feridor i decebedor emocionalment de la meva carrera professional. Penso que, malauradament, l'impacte del covid-19 ha sigut molt pitjor del que vam preveure, però igualment sabíem que havíem de cancel·lar l'esdeveniment. La nostra principal fortalesa es va convertir en el problema més gran: reunir 110.000 persones de 200 països. Ara podem dir, amb el cap ben alt, que vam prendre la decisió correcta per la raó correcta, perquè podríem haver provocat que el virus s'estengués de manera encara més ràpida i global del que ho ha fet.

Com es va resoldre, al final, la compensació a les empreses?

La cancel·lació del MWC 2020 ha impactat durament en les nostres finances, però hem preparat un programa atractiu per a la indústria, els membres i els partners pensant en els congressos dels tres anys vinents.

"Ericsson, Huawei i Deutsche Telekom hi seran a la pròxima edició"

En el punt àlgid de la pandèmia vam llançar una campanya de venda per a l'any vinent i vam separar-la per unitats: a les grans empreses els vam enviar el missatge que si aguantaven la tempesta amb nosaltres i decidien participar en les edicions següents, disposarien de descomptes molt importants tenint en compte la inversió inicial. Això es va rebre molt bé. En el cas de les empreses més petites (les que hi havien invertit menys de 5.000 euros), els vam tornar els diners. I a les companyies de dimensió mitjana els vam donar l'opció de tornar-los una part dels diners o incentius per repetir-hi uns altres anys.

I com hi van respondre?

Em va sorprendre molt la reacció. Pensa que vam cancel·lar quan faltaven només dues setmanes per a la celebració i érem els primers que fèiem un moviment així. I només unes setmanes més tard vam tornar al mercat i vam dir: "Sisplau, quedeu-vos al nostre costat". Doncs estic molt content de dir-te que ja hem venut el 80% de l'espai per al 2021 i, de les cent empreses més grans, el 75% han dit que hi vindran. I estem parlant amb unes deu o dotze més que esperem que acabin dient que sí. Hi ha algunes grans companyies que ens han dit que no.

Per exemple?

Primer de tot cal tenir en compte que quan algú diu ara que no, no vol dir que continuï dient que no a mesura que ens acostem a la data.

Però es pot saber qui ha dit que no, encara que sigui de moment?

Mira, et puc dir que Ericsson hi serà, Huawei hi serà, Qualcomm, Orange, Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, LG... totes aquestes hi seran.

Parlem, doncs, de l'edició de l'any que ve. Com serà el congrés?

El tema central serà l'impacte de la connectivitat: com el món de les telecomunicacions pot fer un bé a la societat, que és el que s'ha demostrat durant el confinament.

"No sé què passarà a partir del 2024 però no tenim cap interès per anar-nos-en"

Serà un congrés presencial, però també inclourà parts virtuals. Partim de la base que grans empreses que acostumaven a enviar-hi 200 persones, potser n'enviaran 150. Com podem atraure la resta? Aquí és on crec que hi ha una gran oportunitat per a les eines digitals. És un camí per explorar encara, però crec que podem replicar una gran part del congrés mitjançant aquestes eines.

Seria rendible un congrés així?

Encara és molt aviat en el cicle de venda i això no està 100% sota el nostre control. Necessitem que la indústria mèdica continuï treballant per trobar la solució perquè molta gent es pugui reunir de manera segura, però després cal que el visitant es trobi a gust reunint-se. El que veiem amb les vendes és que la gent hi vol venir, però quants d'aquests hi vindran de veritat? És aviat encara per dir-ho. Jo seré aquí, així que hi haurà com a mínim una persona.

I si tot torna a sortir malament? El febrer no queda tan lluny i actualment ja hi ha rebrots... Esteu preparats per a aquest escenari?

La història ha demostrat que farem el que sigui correcte. I estem estudiant possibles contingències, però tenim fe que la comunitat mèdica trobi vacunes i protocols per fer que reunir-se sigui segur aviat. Però si no és el cas, ens hi adaptarem. Sí que et puc dir que no cancel·larem l'esdeveniment.

No entra en les possibilitats?

No. Encara tenim temps fins al MWC de l'any vinent, comprenem millor la situació, tenim més informació. No, no el cancel·larem, com a màxim el posposaríem, però no el cancel·larem.

Ara el congrés serà a Barcelona fins al 2024. Què passarà després?

Quan no vam poder fer el del 2020, el moviment lògic era allargar l'acord un any més i ho vam decidir molt de pressa tots plegats. A la pregunta "què passarà el 2023", hi puc respondre: "Hi serem fins al 2024". Sé que la pregunta següent serà: "I què passarà el 2024?"

Efectivament.

Doncs no ho sé.

Totes les possibilitats damunt la taula?

Hem tingut una relació mútuament beneficiosa amb Barcelona, no hi ha cap interès per anar-nos-en, senzillament hem d'establir acords dins un marc temporal. Ara no hi ha pressió de temps, no hi haurem de pensar segurament fins d'aquí un any.