Montero diu que les mesures socials i laborals que s'aprovaran abans del 28-A les finançarà la Seguretat Social

El govern espanyol està decidit a aprovar abans de les eleccions algunes de les mesures socials i laborals més importants que estaven incloses en els pressupostos generals de l'Estat per al 2019, que van ser rebutjats pel Congrés. "Tots els consells de ministres que queden en aquesta legislatura estaran carregats de mesures", ha avançat aquest dimarts la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, confirmant la intenció del govern del PSOE de no deixar al calaix les iniciatives socials més rellevants que s'havien inclòs als comptes, tot i que la setmana que ve es dissolen les Corts.

Les mesures que aprovi l'executiu socialista -com una contrareforma laboral i allargar el permí per paternitat- faran augmentar la despesa, però la ministra d'Hisenda ha assegurat que el cost es finançarà amb l'augment de les cotitzacions a la Seguretat Social que ha suposat la pujada del salari mínim interprofessional i de les cotitzacions màximes, en vigor des de l'1 de gener. "Es finançaran a compte de la Seguretat Social", ha subratllat Montero en un esmorzar informatiu d'Europa Press.

"Les reformes més urgents les abordarem abans del final de la legislatura", ha insistit Montero. La titular d'Hisenda, però, no ha volgut confirmar quines mesures té previst aprovar. En qualsevol cas, ha destacat que el govern espanyol pot aprovar decrets llei fins al 28-A encara que les Corts estiguin dissoltes. Serà la diputació permanent del Congrés l'òrgan encarregat de convalidar els decrets llei, si el PSOE té prou majoria per fer-ho.

Contrareforma laboral

L'executiu de Pedro Sánchez està negociant amb els agnets a contrarellotge les iniciatives que preveu aprovar mitjançant decrets. Entre les mesures que hi ha sobre la taula destaca una reforma laboral exprés que esmeni la reforma del PP del 2012. Servirà per recuperar els subsidis per a aturats majors de 52 anys que hagin esgotat totes les prestacions (el PP no va suprimir l'ajuda però va elevar l'edat als 55 anys) i la prevalença del conveni sectorial per sobre del de l’empresa.

En matèria social i d'Igualtat, el govern socialista preveu allargar la baixa per paternitat de les actuals 5 setmanes a les 16 setmanes. El més possible és que el decret fixi un augment progressiu: s'ampliarà primer a 8 setmanes i s'arribarà a les 16 setmanes el 2021. També preveu impulsar ajudes relacionades amb la dependència i una oferta d'ocupació pública.

Més diners per a les comunitats autònomes

Montero també ha avançat que el seu govern prepara un decret per poder actualitzar els lliuraments a compte per a les comunitats autònomes. Els diners que l'Estat avança als governs autonòmics estan lligats als pressupostos però la ministra d'Hisenda ha assegurat que estan estudiant la via legal per fer-ho possible encara que no s'hagin aprovat els pressupostos.