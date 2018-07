Mor Sergio Marchionne, el salvador de Fiat

El que va ser el conseller delegat de Fiat Chrysler (FCA) fins fa només una setmana, Sergio Marchionne, ha mort aquest dimecres, segons ha informat oficialment la companyia. Marchionne va caure greument malalt després de patir complicacions arran d'una cirurgia recent en un hospital de Zuric.

La setmana passada l'automobilística ja va decidir rellevar-lo del càrrec per l'empitjorament del seu estat de salut. "Desafortunadament, el que havíem temut ha passat. Sergio Marchionne, home i amic, ja no hi és", ha lamentat el president de la FCA, John Elkann, en un comunicat.

Marchionne era una figura destacada a la qual el sector qualifica com "l'home que va canviar Fiat". Els analistes destaquen el seu estil de lideratge poc convencional que va aconseguir transformar una de les realitats industrials més grans i més problemàtiques d'Itàlia.

Marchionne va assumir el comandament de Fiat gairebé en fallida, fa 14 anys. La situació de la marca italiana era molt delicada, i qualsevol pas en fals podia ser fatal per al grup torinès. L’aleshores màxim responsable del grup, l’italià Luca Cordero di Montezemolo, va confiar la sort de Fiat en un aleshores jove executiu amb experiència dirigint la metal·lúrgica suïssa Algroup i la multinacional d’assegurances SGS. I la gestió de Marchionne va reconvertir Fiat en una potència internacional.

Tot i així, l'inici del seu mandat va estar marcat per ajustos i decisions controvertides: "Fins i tot va fer retallades de llocs de treball i una desnacionalització impopular de l'empresa", remarca Carlo Alberto De Casa, analista en cap d'ActivTrades.

Segons aquesta firma, el 2004, quan Marchionne va assumir el control, "els ingressos de Fiat estaven al voltant dels 47 bilions d'euros, i avui supera els 140 bilions". Els guanys de la companyia es van triplicar, doncs, dels 1,5 bilions d'euros el 2004 als més de 4 bilions el 2017, i la capitalització borsària de l'univers FCA es va disparar de 5,5 bilions a 60 bilions.