Nadia Calviño ja és oficialment candidata a presidir l'Eurogrup

El govern espanyol ha oficialitzat aquest dijous la candidatura de la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a presidir l'Eurogrup, l'organisme informal que reuneix els ministres de finances dels països que comparteixen l'euro.

En un comunicat, l'executiu de Pedro Sánchez ha assegurat que Calviño "serà candidata a la presidència de l'Eurogrup, un òrgan clau per a la cooperació entre els membres de la zona euro i la construcció d'una Europa més forta i unida". La seva candidatura es presentarà aquest mateix dijous.

El govern espanyol assegura que "seria un honor" que l'actual ministra d'Economia obtingués la presidència de l'ens, "una responsabilitat que Espanya no ha exercit mai i que tampoc ha dut mai a terme una dona". Aquest dijous s'acaba el termini per presentar-hi candidatures.

Tot i que de facto és l'ens on els governs de la zona euro prenen la gran majoria de decisions sobre política fiscal, l'Eurogrup és un òrgan informal. La seva existència no està regulada ni en els tractats fundacionals de la Unió Europea ni en cap altra legislació. Tampoc no es registren actes de les reunions, que són a porta tancada.

De fet, l'Eurogrup està sent molt criticat per la incapacitat dels governs de posar-se d'acord per trobar una sortida a la crisi econòmica derivada del covid-19 i sobre com s'han d'articular ajudes als països més afectats. A l'abril va aprovar una línia de crèdits per valor de 500.000 milions d'euros –una xifra insuficient segons la majoria d'experts– a través del fons de rescat i va traspassar al Consell Europeu –l'organisme oficial que reuneix els caps de govern de tots els estats de la UE– la responsabilitat de crear nous mecanismes d'ajuda, ja siguin els controvertits coronabons (ja descartats) o altres paquets d'ajudes, amb condicions o sense.

La candidatura de Calviño a presidir l'organisme no és una sorpresa, ja que estava entre les travesses de possibles candidats des que l'actual president, el ministre de finances portuguès Mário Centeno, va anunciar la seva renúncia a mantenir-se en el càrrec quan s'acabi el seu mandat, el 13 de juliol. Es disputarà el càrrec amb dos candidats més: el luxemburguès Pierre Gramegna i l'irlandès Paschal Donohoe.

A priori ells dos tenen més suport entre els països del nord i centre del continent, més partidaris de contenir la despesa pública i reduir la influència de les institucions comunitàries, mentre que Calviño seria la preferida entre la majoria dels estats mediterranis. No obstant, Calviño té a favor el fet de conèixer bé les institucions comunitàries i estar ben valorada entre el funcionariat europeu.

Funcionària del deep state

Economista i advocada, Calviño és filla de José María Calviño, president de Radiotelevisió Espanyola durant els governs del socialista Felipe González. La vicepresidenta va iniciar la seva carrera professional després d'aprovar les oposicions per entrar al cos d'economistes de l'Estat, una de les diverses branques de l'anomenat deep state o estat profund: funcionaris de perfil tècnic amb altes qualificacions i una gran capacitat per influir sobre les polítiques públiques. A més, també va ser directora general de la Comissió Nacional de la Competència.

No obstant, el punt fort de Calviño de cara a ser elegida per presidir l'Eurogrup és la seva carrera com a funcionària de la Comissió Europea, una institució de marcat caràcter tecnocràtic. El 2006 va arribar a Brussel·les com a directora general adjunta de Competència de la Comissió, primer, i de Mercat Interior, després. El 2014 va ser directora general de Competència amb el comissari alemany Günther Oettinger, fins que el 2017 va ser cridada per Pedro Sánchez per exercir de ministra d'Economia.

Suport del PP

El portaveu del Partit Popular, Javier Maroto, ha elogiat "la capacitat tècnica" de Calviño i ha assegurat que la seva formació dona suport a la candidatura de la vicepresidenta. Segons Maroto, el PP mai vetarà un candidat socialista a una posició internacional "si és bo per a Espanya".

El govern espanyol pugna per col·locar dues ministres en dues posicions clau d'institucions econòmiques internacionals, ja que també intenta que l'actual responsable d'Exteriors, Arancha González Laya, sigui l'escollida per presidir l'Organització Mundial del Comerç.