Naturgy aconsegueix per fi sortir d'Egipte i tanca el litigi per Damiata

Ha sigut una negociació molt llarga, però Naturgy ha aconseguit per fi sortir d'Egipte. El govern d'aquest país ha donat el vistiplau a l'acord, gràcies al qual la companyia que presideix Francisco Reynés posarà fi a l'aventura egípcia, que no ha estat exempta de maldecaps i litigis.

Naturgy va arribar al país amb la fusió de la llavors Gas Natural amb Unión Fenosa, a través de la filial Unión Fenosa Gas. una companyia de la qual també formava part la italiana Eni. L'acord preveia l'explotació de la planta de liqüefacció de gas a Damiata i un contracte de subministrament pel qual Naturgy (aleshores Gas Natural) es comprometia a comprar gas egipci fins al 2029.

Però el negoci no va anar bé. Reynés, quan va arribar a Naturgy, va buscar un acord, malgrat no renunciar al litigi contenciós, ja que, de fet, alguns organismes internacionals, com el Ciadi, havien donat la raó a la companyia catalana. L'acord, de fet, pràcticament es va tancar a començaments d'aquest any, però el confinament del març pel covid-19 va impedir signar-lo. Ara per fi hi ha hagut llum verda al pacte amb Eni i el govern egipci, que l'havia d'autoritzar.

Naturgy rebrà 600 milions de dòlars –poc més de 500 milions d'euros– i els actius d'UFG fora d'Egipte –valorats en uns 300 milions de dòlars–, excepte la comercialització d'UFG a Espanya. Aquest acord significa valorar el 100% d'UFG en uns 1.500 milions de dòlars, dels quals 1.200 milions corresponen als actius d'Egipte, i inclouen els procediments legals pendents.

Aprovisionament de gas

A més, l'acord estableix que Naturgy no haurà d'aprovisionar-se de 3,5 milions de bcm (una mesura de gas equivalent a 1.000 milions de metres cúbics) anuals de gas egipci per a les seves centrals de cicle combinat fins al 2029. El president de Naturgy ha valorat "molt positivament aquest acord", el qual permet resoldre una situació encallada des de l'any 2012, quan la companyia egípcia Egás, durant la Primavera Àrab, va deixar de subministrar gas a la planta de Damiata.

L'acord, a més, reforça la política de Naturgy de centrar-se en mercats madurs, regulatòriament estables i amb monedes fortes, tal com va explicar Reynés quan la companyia es va vendre l'elèctrica xilena CGE.