Nit de desglaç blindada i a l'escalf de l'Íbex-35

Un espectacular arbre de Nadal de quatre metres d’alçada fet de capses de regal dona la benvinguda a la recepció de l’Hotel Sofia. L’edifici acaba de ser objecte d’una reforma de 60 milions d’euros i tot feia indicar que l’establiment podria gaudir d’un fenomenal espot publicitari abans de Nadal. En aquest saló havien de ser immortalitzats aquesta nit Pedro Sánchez i Quim Torra. Però la nadalenca imatge de desglaç institucional no s'ha donat. Perquè no era una nit normal al Sofia. I la imatge s'ha produït, però en un racó més humil.

El moment de tensió política ha comportat durant la tarda unes mesures de seguretat que en aquesta zona de les Corts, a 300 metres escassos del Camp Nou, només s’hi han viscut en comptadíssims partits d’alt risc. Una dotzena de vehicles dels Mossos d’Esquadra se situaven a les portes del recinte i els àtics de Sarrià-Sant Gervasi descobrien un so, el dels helicòpters, tan familiar els últims temps a les terrasses de Gràcia.

La luxosa recepció de l’hotel, però, no s'ha quedat buida amb el dríbling dels presidents. L’acte l’organitzava Foment del Treball i l'han poblat durant una bona estona molts dels grans empresaris de Catalunya, en una de les concentracions de representants de l’Íbex-35 més importants que es recorden a la capital catalana els últims temps. S’hi han pogut veure el premiat Francisco Reynés, de Gas Natural; Gonzalo Gortázar, de CaixaBank; Jaume Guardiola, del Banc Sabadell; Juan José Brugera, de Colonial; Antoni Brufau, de Repsol, i Maurici Lucena, d’Aena. No hi han faltat tampoc Àngel Simón, d’Agbar; Tobías Martínez, de Cellnex; Xavier Faus, de Meridia Capital, i Joan Gaspart, que aconseguia avui ajornar la seva declaració davant el jutge prevista per demà per una presumpta estafa.

Els empresaris han fet un pas fugaç per l’entrada, però no els polítics. En un racó, asseguts, hi havia una animada tertúlia d’antics dirigents del PSC, en què portaven la veu cantant Anna Balletbò i Pere Navarro. Miquel Iceta no s’hi ha sumat, ni tampoc Josep Antoni Duran i Lleida, un dels que ha saludat més persones al lobi del Sofia. Més tard arribaria una representació del PP, amb Alejandro Fernández d’una banda i Xavier García Albiol i Alberto Fernández Díaz de l’altra; i la de Ciutadans, amb Inés Arrimadas i el seu marit, l’ara consultor Xavier Cima.

L’espera dels presidents ha sigut llarga. A la Diagonal, un grup d’uns 150 manifestants feien crits d’“Independència” i aconseguien fer talls intermitents del trànsit. Però ni els crits ni els xiulets se sentien a l’interior. Allà, la vida de l’hotel seguia el seu curs amb algunes anomalies. Un grum parlava en termes greus per telèfon: “Em demanen pujar un sopar a una habitació; ¿hi ha algun ascensor que puguem utilitzar?” Es llegia a la seva cara que la resposta era negativa i que l'esperaven les escales.

Passades les 20.30 arribava a l’hotel l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per una porta lateral. I a les 20.43 arribaven les comitives de Pedro Sánchez, amb dues ministres, i Quim Torra, amb tres consellers. La foto s’havia salvat. Instants després, el lobi del Sofia tornava a ser l'escenari de converses en francès i rus. I el grum respirava alleujat.