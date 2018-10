Només un 24% dels afectats a Catalunya cobraran per les exempcions de l'IRPF a la baixa de maternitat

L'exempció de l'IRPF a les subvencions per baixa de maternitat no acabaran beneficiant totes les mares i pares que les van cobrar des del 2014. Segons ha calculat el sindicat de tècnics d'Hisenda, Gestha, en el cas de Catalunya només un 23,9% dels afectats obtindran una devolució de l'Agència Tributària per aquest canvi. En el conjunt de l'Estat, estima que només el 17,1% –un total de 188.657 contribuents– cobrarà per l'exempció de l'IRPF.

L'Agència Tributària ja ha anunciat un formulari a la seva pàgina web per facilitar la sol·licitud de reclamacions dels afectats, que també ho podran fer a les oficines d'Hisenda. No obstant això, Gestha ha observat que la proporció de mares i pares que podran reclamar varia molt en funció de les comunitats autònomes, ja que hi ha diferències importants en els salaris.

Així doncs, les devolucions són més nombroses a les regions amb els sous més elevats. Per exemple, a Madrid el percentatge de beneficiats arriba al 27,2%, mentre que en el cas d'Extremadura amb prou feines arriba al 7,5%.

Aquest càlcul significa que la factura del canvi de criteri costarà prop de 226 milions d'euros a Hisenda. Gestha explica que el motiu pel qual tan poques mares rebran la devolució de les retribucions són els baixos sous que, generalment, obtenen les dones. A més, la diferència en els salaris s'agreuja quan aquestes estan en edat de maternitat, i cal sumar-hi el fet que els contractes a temps parcial són més habituals entre les dones.

El Tribunal Suprem va decidir a principis d'octubre que les prestacions per maternitat estarien exemptes de pagar l'IRPF, la qual cosa que obria la porta a permetre que les mares i pares que han cobrat aquesta ajuda en els últims quatre anys poguessin reclamar la devolució.