El PIB per càpita de Catalunya supera en un 10% la mitjana europea

El producte interior brut (PIB) per habitant de Catalunya és un 10% superior a la mitjana de la Unió Europea, segons dades del 2017 publicades aquest dimarts per l'Eurostat, l'agència europea d'estadística.

Les xifres publicades per l'Eurostat mostren el PIB per habitant de totes les regions de la UE, un rànquing que encapçalen l'àrea metropolitana de Londres i Luxemburg –que és un país, però a causa de la seva reduïda mida es compara amb una regió–. En el cas de Londres, el PIB per càpita multiplica per més de sis la mitjana europea, mentre que en el cas de Luxemburg és dues vegades i mitja superior. En tercer lloc hi ha el sud d'Irlanda, on és de més del doble que la mitjana comunitària.

El PIB per càpita, que divideix el volum d'una economia pel nombre d'habitants, serveix d'indicador per comparar els nivells de riquesa entre territoris. Tot i això, no mesura ni com es reparteix aquesta riquesa entre la població ni el nivell de benestar dels ciutadans. De fet, en el cas de les tres regions més riques, l'alt nivell de PIB per habitant es deu a la concentració de seus de grans empreses, sobretot financeres en el cas londinenc, o industrials i tecnològiques en el cas de Luxemburg i Irlanda.

En comparació amb la resta de comunitats autònomes espanyoles, Catalunya és la quarta, superada per Madrid, on el PIB per càpita supera la mitjana europea en un 24%. La segueixen el País Basc, amb un 21% per damunt de la mitjana, i Navarra, amb un 13%. La resta de comunitats estan per sota de la mitjana comunitària –amb l'excepció de l'Aragó, que està un 1% per sobre.

Concretament, Extremadura i Andalusia van ser les dues comunitats autònomes més per sota de la mitjana europea, un 36% i un 32% inferiors, respectivament, seguides per Castella-la Manxa, un 27% per sota. La mitjana d'Espanya va ser un 8% inferior a la del conjunt de la UE.

A l'altre extrem, les regions de països de l'est d'Europa ocupen les posicions més baixes. De les deu regions amb un PIB per habitant més baix, totes són a Bulgària, Romania i Hongria, amb l'única excepció de l'illa de Mayotte, un departament d'ultramar francès davant de la costa oriental de l'Àfrica. Concretament, la regió amb menys PIB per habitant de la UE és el nord-oest de Bulgària, on l'indicador està en el 31% de la mitjana europea, seguida amb un 34% per Mayotte i pel centre-nord d'Hongria.

Millora de l'ocupació

Justament Mayotte va ser la regió europea on més va créixer l'ocupació, amb una pujada del 7,7% el 2017. De fet, el 2017 l'ocupació va millorar en 253 de les 281 regions de la UE en comparació amb l'any anterior, aproximadament nou de cada deu. En canvi, en 26 va empitjorar i en dos es va mantenir estable, segons les dades de l'Eurostat. En conjunt, l'ocupació a la Unió va créixer un 1,6%.

Catalunya es va situar entre les regions on va créixer el nombre de persones amb feina, concretament un 2,9%, tres dècimes per sobre de la mitjana espanyola i només superada per Múrcia i les Balears, amb un 3,3% i un 3%, respectivament –a més de les ciutats de Ceuta i Melilla.

A nivell comunitari, per sota de Mayotte, hi ha Malta –que, igual que Luxemburg, és un país però en aquest cas té consideració de regió per la seva mida–, l'Algarve portuguès i la Bohèmia central, a Txèquia, amb un 5,3% d'increment de l'ocupació. A l'altre extrem, va disminuir el nombre de treballadors amb feina a la Basilicata –al sud d'Itàlia– i a Cúmbria –al nord-oest d'Anglaterra–, amb caigudes del 2,7% i del 2,3%, respectivament.