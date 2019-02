El PIB de l'eurozona creix al ritme més baix en cinc anys i Alemanya esquiva per poc la recessió

El PIB de l'eurozona va créixer un 1,8% el 2018, el ritme més baix des del 2014, després d'haver repuntat un 0,2% durant l'últim trimestre de l'any, segons les dades revisades publicades aquest dijous per l'oficina estadística comunitària Eurostat. En el conjunt de la Unió Europea, el PIB va créixer un un 0,3% intertrimestral i un 1,9% respecte al 2017 durant aquest exercici, la quota més baixa dels últims quatre anys.

L'Eurostat ha revisat una dècima a la baixa la seva primera estimació del PIB del quart trimestre per a la UE, ja que al gener va calcular que l'increment seria del 0,3% en la comparació trimestral i de l'1,5% en l'anual.

A Espanya, el PIB va avançar un 0,7% entre l'octubre i el desembre respecte al trimestre anterior i un 2,4% respecte al mateix període del 2017. L'Eurostat publica dades de creixement del PIB dels estats membres del quart trimestre, però no del 2018 complet. Per països, els principals augments es van registrar a Lituània (1,6%), Xipre, Letònia i Hongria (amb un 1,1% tots), mentre que la taxa més baixa es va observar a Itàlia, on el PIB va caure un 0,2%.

L'escàs creixement de les grans economies de l'euro a finals de l'any passat ha pesat en la desacceleració del creixement a l'eurozona, on la taxa anual (1,8%) ha quedat una dècima per sota del que esperava la setmana passada la Comissió Europea. L'Eurostat també ha publicat dades d'ocupació del 2018, quan va augmentar un 1,4% aquest indicador.

Alemanya evita la recessió

L'altre símptoma d'aquest alentiment de l'economia europea és Alemanya. El PIB de la potència europea va estancar-se en un 0% durant el quart trimestre, però va evitar d'aquesta manera entrar en recessió, després de la caiguda del 0,2% registrada en el tercer trimestre. Tot i així, els experts ja parlen d'una "recessió tècnica" per a l'economia germànica.

Durant el 2018 Alemanya va créixer a un ritme de l'1,4%, per sota de la mitjana de l'eurozona, i l'Oficina Federal d'Estadística del país (Destatis) va rebaixar la previsió en una dècima.

Segons l'organisme, aquesta ralentització s'explica per la debilitat de l'economia mundial i les turbulències en les relacions comercials amb els Estats Units que han afectat les exportacions. A això s'hi afegeixen els problemes de la indústria automobilística alemanya, un dels pilars fonamentals de la indústria del país. Un factor addicional va ser la sequera de l'estiu, que va dificultar el transport d'alguns bens dins d'Alemanya.