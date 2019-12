El PP presentarà un recurs al Constitucional per l'ajornament de la pujada de les pensions

El Partit Popular presentarà un recurs davant el Tribunal Constitucional per la "congelació" de les pensions, després que el govern espanyol decidís que ajornava la pujada fins a la formació d'un nou govern a Espanya. El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat en un tuit aquest diumenge la decisió explicant que "els pensionistes no poden ser ostatges de les negociacions amb els independentistes".

Al seu torn, Pablo Montesinos, vicesecretari de comunicació del partit en qüestió, ha assegurat que la seva formació "no ho consentirà" i ha acusat Sánchez de "mentir" quan va afirmar que revaloritzaria les pensions. Montesinos ha assegurat, a més, que menteix "amb coneixement". Per això, ha dit, la presentació d'aquest recurs. "La paraula de Pedro Sánchez no val res i el PP, com a líder de l'oposició, defensarà l'interès general dels pensionistes amb una ofensiva legal i parlamentària", ha afegit.

El PP retreu al PSOE que prefereixi negociar amb ERC

Aquest diputat del PP ha opinat en declaracions als periodistes abans d'un acte a Màlaga, que els barons socialistes haurien de "trencar el silenci" davant les converses amb ERC i abandonar el "silenci còmplice" davant aquesta "negociació opaca". A més, ha retret als socialistes que "prefereixin negociar" amb els independentistes que amb el PP, agafant-se a les paraules del dirigent del PSC José Zaragoza en una entrevista que ha publicat aquest diumenge l'ARA, en què afirma que se sentien "més còmodes" parlant amb els republicans que amb els de Casado.

El popular també ha dit que Sánchez sap que té una altra via, que és "trucar a la porta de Ciutadans i incloure en les negociacions Navarra Suma". Així, ha dit, li sortirien els comptes, però "ha deixat clar que vol pactar amb ERC i Unides Podem". Finalment, ha exigit explicacions al govern espanyol per l'incident diplomàtic a l'ambaixada de Mèxic a Bolívia, on hi ha refugiats membres del govern d'Evo Morales. "Sánchez continua amagat a la Moncloa, però on són les ministres Calvo i Robles?", ha qüestionat Montesinos.