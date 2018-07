Pau Guardans, nou president de Barcelona Global

Pau Guardans, president d'Único Hotels, és des d'avui el nou president de Barcelona Global. L'assemblea general de l'entitat l'ha escollit perquè rellevi en el càrrec Gonzalo Rodés i iniciï un mandat en què l'entitat es conjura per pensar i proposar quina ha de ser la Barcelona dels pròxims 15 o 20 anys i fer el salt que li permeti passar "de ser admirada a ser rellevant" al món. Guardans ha deixat clar que la seva perspectiva és metropolitana i que s'ha de donar resposta, des de receptes urbanístiques, a problemes com l'habitatge i el turisme.

Barcelona Global és una entitat nascuda de la iniciativa privada fa una dècada per impulsar la ciutat lluny de la política. Rodés ha reivindicat avui que té una mentalitat de ciutat des d'una òptica transversal que aplega empreses, centres de recerca i educatius, i que aposta per la col·laboració público-privada.

"La ciutat es pot agitar molt i fer-ho en positiu", ha dit Guardans, que ha destacat la bona relació que Barcelona Global està tenint amb l'ajuntament governat per Ada Colau, si bé li han reclamat que els bons ulls amb què rep les seves propostes siguin acceptades com a pla de treball. Guardans ha defensat que, donada l'alta volatilitat política, "els grans debats públics els ha de fer la part privada". "No podem perdre el temps i hem de posar sobre la taula el que creiem que s'ha de fer", ha afegit.

"Les ciutats que reaccionen des de la societat civil triomfen", ha afirmat el nou president de Barcelona Global, que no s'ha amagat de criticar "el mal" que s'ha fet a la capital catalana arran dels fets polítics d'octubre i la celebració del referèndum d'independència. El seu predecessor en el càrrec, Rodés, ha admès els "riscos" existents a partir de llavors, que van aprofitar algunes empreses per traslladar el domicili social.