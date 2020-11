Pimec planteja demanar la responsabilitat patrimonial a l'administració per les restriccions

La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec creu que l'administració té una responsabilitat patrimonial, que es pot reclamar, per les pèrdues causades a molts negocis per les mesures restrictives imposades. Es basa en un dictamen del catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona Joan Manuel Trayter.

En un acte fet en unes instal·lacions esportives de Barcelona tancades per la pandèmia, el president de Pimec, Josep González, ha esgrimit que els tancaments i restriccions d'aforaments han afectat moltes pimes i autònoms, i que aquestes restriccions "s'han pres amb un mínim control parlamentari".

González ha apressat les administracions a agilitzar i augmentar les ajudes. Però el president de Pimec ha matisat la posició de la patronal, que si bé té clar que hi ha una responsabilitat patrimonial de l'administració pels danys als negocis, no vol "obrir un procés judicial però sí tenir eines per reclamar mesures". González ha recordat que les pimes són les grans creadores d'ocupació. Però ha advertit: "Les empreses estan al límit".

Per la seva banda, el catedràtic Joan Manuel Trayter ha exposat les línies bàsiques del seu dictamen. La conclusió és que demanar la responsabilitat patrimonial de l'administració "es pot fer" perquè, al seu parer, es donen tots els requisits. Uns requisits que passen perquè hi hagi un dany demostrable, cosa que considera provable comparant els resultats de les empreses afectades d'aquest any amb l'anterior, i que hi hagi un "nexe causal" entre les restriccions imposades i les pèrdues de les empreses.

En aquest sentit, el catedràtic entén que el dany no s'ha causat per una causa de força major, la pandèmia, sinó per la gestió que s'ha fet d'aquesta situació. Trayter ha criticat l'escassa fonamentació per part dels tribunals, o almenys en molts casos, a l'hora de donar l'aval a les restriccions que han anat decidint les administracions. "Demanaria al contenciós administratiu que no giri full de manera tan ràpida", ha dit. Sobre una possible reclamació als tribunals, el catedràtic ha indicat: "És una via factible i s'ha de conèixer per si és necessari aplicar-la".

Negociació sectorial

En la trobada hi han participat representants dels gremis i àmbits sectorials més afectats, com el turisme, el comerç, l'hostaleria i restauració i la cultura. En la cloenda, el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, ha reiterat que no es volen obrir procediments judicials. "Val més un mal acord que un bon plet", ha indicat.

Cañete ha fet una crida a les administracions a constituir meses sectorials, on poder analitzar la situació de cada sector, i "buscar solucions i optimitzar els recursos". Cañete ha demanat també que al Procicat s'hi incorporin membres dels departaments d'Empresa i de Treball, i que s'analitzin les indemnitzacions a les activitats afectades, amb compensacions directes, ràpides i suficients per a pimes i autònoms.

A més, també ha reclamat la suspensió del pagament d'impostos i tributs fins al final de l'any, a més de potenciar els test ràpids d'antígens.