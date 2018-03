Primera vaga a Amazon a l’Estat

Dijous va fer l’últim intent, però sembla que Amazon no podrà evitar la vaga dels seus treballadors al centre logístic més gran que té a Espanya, el de San Fernando de Henares. En una assemblea a principis de mes, tres quartes parts dels empleats que hi participaven van votar a favor de paralitzar l’operativa del magatzem durant el 21 i el 22 de març, és a dir, dimecres i dijous. El conveni col·lectiu que regula les condicions de la plantilla ha deixat de tenir vigència i Amazon proposa que a partir d’ara es faci el canvi al conveni provincial de Madrid per al sector de la logística. El comitè d’empresa, però, diu que això implicaria un retrocés en àmbits com les millores salarials, les categories professionals o els complements.

Els sindicats asseguren que serà l’aturada més gran que ha patit la companyia a Europa, després de les vagues convocades durant la passada campanya del Black Friday a Itàlia i Alemanya. Però en aquests dos últims casos l’impacte per a l’operativa dels centres es va acabar diluint, ja que Amazon va aconseguir reconduir la seva activitat a altres magatzems i va suplir les baixes amb els treballadors temporals que sí que van anar a treballar.

Precisament, aquesta és una de les pors que té el comitè d’empresa a San Fernando, ja que uns 900 treballadors del magatzem estan contractats a través de dues empreses de treball temporal. “Són persones a qui es renova el contracte per setmanes o fins i tot per dies, i és tan fàcil com dir-los que no tornin”, explica a l’ARA Ana Berceruelo, la responsable de negociació col·lectiva de CCOO a Madrid i assessora a la taula de negociació. A més dels temporals, al magatzem madrileny hi treballen 1.100 empleats amb contracte fix. Dijous els treballadors es van reunir amb l’empresa en un últim acostament a l’Institut Laboral de la Comunitat de Madrid, però Amazon no va cedir a les peticions dels empleats i la convocatòria de vaga seguirà el pla previst.

Preguntat per aquest diari, el gegant del comerç electrònic ha afirmat un comunicat: “Seguirem mantenint un diàleg directe amb els nostres associats i seguirem garantint les millors condicions laborals i un paquet de remuneració competitiu, un gran ambient de treball i oportunitats professionals”.

Sense impacte a Catalunya

Els sindicats han deixat molt clar que el seu objectiu és impedir que durant dos dies “surti qualsevol dels milions de paquets emmagatzemats” a San Fernando de Henares. Ara bé, aquesta convocatòria de vaga tindrà un impacte limitat als magatzems que l’empresa ja té en funcionament a Catalunya -a Castellbisbal i el Prat de Llobregat-, ja que la protesta dels empleats té a veure amb un conveni provincial.

De fet, fonts sindicals expliquen a l’ARA que als centres catalans encara no hi ha una secció sindical, ja que el més gran -el del Prat- amb prou feines va arrencar la seva operativa l’octubre de l’any passat. A més, apunten que la majoria de la plantilla encara prové d’empreses de treball temporal i que Amazon podria derivar part de l’activitat de Madrid a aquestes instal·lacions durant els dos dies de vaga.