Reig Jofre invertirà 30 milions fins el 2020 a la planta de Sant Joan Despí

La companyia farmacèutica catalana Reig Jofre invertirà 30 milions d'euros fins l'any 2020 en l'ampliació de la seva planta de Sant Joan Despí, amb la construcció d'una zona dotada amb tecnologies d'última generació per a la fabricació de vials liofilitzats i vials líquids, segons ha anunciat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La farmacèutica cotitzada catalana posarà en marxa un "ambiciós" pla d'inversions a la planta d'especialització tecnològica en productes injectables estèrils, amb la finalitat d'augmentar les capacitats de producció asèptica, les eficiències productives i adaptar la planta a les tecnologies de última generació per abordar desenvolupaments més complexos i complir els requisits dels mercats més exigents.

La inversió aprovada pel consell d'administració es finançarà mitjançant deute bancari fins a un límit màxim del 80% i un termini mitjà d'amortització de 7 anys, mentre que la resta procedirà de recursos propis de la companyia.

La inversió inclou l'ampliació de la línia d'injectables d'ús hospitalari, obra civil, instal·lacions i serveis. Es construirà un nou edifici de vials líquids i liofilitzats dins de la planta d'injectables, que comptarà amb una superfície de 2.500 metres quadrats.

La inversió planteja la instal·lació inicial d'una línia amb dos liofilitzadors de 55 metres quadrats cadascun, encara que la planta es dimensionarà per a una futura expansió a un tercer liofilitzador d'iguals dimensions.

Amb els dos primers equips, s'incrementarà la capacitat productiva fins arribar als 40 milions de vials i un cop implementat el tercer liofilitzador, la capacitat total superarà els 50 milions de vials, quan la planta estigui a ple rendiment.

Amb l'ampliació, Reig Jofré vol fer front a l'augment de la demanda dels seus productes actuals, així com a la dels nous desenvolupaments per a la indústria farmacèutica i biotecnològica, amb molècules complexes i inestables per a les que cal la liofilització en la producció, i que actualment s'estan desenvolupant en el laboratori de recerca i desenvolupament (R+D) de la planta.

Actualment la planta catalana de la companyia està a ple rendiment amb la fabricació de 15 milions de vials anuals, enfront dels 3,5 milions que fabricava l'any 2008, augment que mostra la necesitat de creixement de la capacitat.

Reig Jofre és una farmacèutica catalana d'origen familiar i que cotitza a la borsa, que va ser fundada el 1929 i té plantes de producció a Sant Joan Despí, Toledo i Suècia, i té presència a 67 països de tot el món. La companyia va facturar 168 milions d'euros el 2017.