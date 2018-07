Ryanair haurà de garantir fins al 59% dels vols nacionals i internacionals els dos dies de vaga

El ministeri de Foment ha decretat que Ryanair haurà de garantir fins al 59% dels vols a ciutats peninsulars i estrangeres i el 100% a les illes durant els dos dies de vaga convocats pels sindicats de tripulants de cabina per dimecres i dijous que ve, 25 i 26 de juliol.

D'acord amb la resolució ministerial segons la qual es determinen els serveis mínims durant aquestes vagues, a la qual ha tingut accés Efe, l'aerolínia irlandesa haurà de garantir el 100% dels vols domèstics a les illes, entre el 35% i el 59% en les rutes a ciutats peninsulars i el 59% dels vols a ciutats estrangeres.

En el cas de les ciutats peninsulars, Ryanair haurà de garantir el 35% dels serveis en les rutes que el mitjà alternatiu de transport suposi un desplaçament inferior a 5 hores, i el 59% quan sigui igual o superior a 5 hores.

Així mateix, es garanteixen "tots els serveis" en què l'hora de sortida programada sigui anterior a l'inici de la vaga i l'arribada prevista es produeixi en el període d'aturades.

Ryanair haurà d'"adoptar les mesures necessàries" perquè els serveis essencials "es prestin en les condicions habituals del servei", mantenint el personal estrictament necessari de tripulants tècnics de vol i "salvaguardant en tot moment la seguretat de les operacions", afegeix la resolució, avançada pel diari 'El País'.

El nombre de tripulants de cabina de passatgers (TCP) convocats a la vaga pels sindicats USO i Sitcpla a Espanya és de 1.807, mentre que els centres de treball afectats són les bases de Madrid, Màlaga, Las Palmas de Gran Canària, Barcelona, Alacant, Sevilla, Tenerife sud, Palma, València, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Lanzarote, diu la resolució.

Foment destaca que un passatger que va comprar el seu bitllet amb antelació suficient per obtenir una tarifa econòmica i que, a conseqüència d'una vaga, es vegi obligat a buscar un passatge en una altra companyia aèria, "segur que haurà d'abonar un import molt superior al que va pagar pel seu bitllet original". "Les dates en què es convoca aquesta vaga, en plena temporada turística d'estiu, incideixen en l'alt nivell d'ocupació dels vols, la qual cosa dificulta la seva recol·locació -cancel·lació d'un o més vols per situar el passatge en un únic vol-, i fins i tot la impossibilita completament", afegeix.

"Els viatgers que han adquirit paquets turístics que inclouen desplaçament i allotjament ho solen fer amb gran antelació", i per això resulta "complicat per a ells trobar solucions alternatives" i "a més s'arrisquen a perdre la resta de serveis associats al paquet contractat, com és el cas de l'allotjament", afegeix la resolució.

Per minimitzar l'impacte de la vaga, Ryanair ha cancel·lat a Espanya fins a 400 vols dels que tenia programats per aquests dos dies, la qual cosa afectarà aproximadament 75.000 passatgers.

El director general de Màrqueting de l'aerolínia, Kenny Jacobs, va dir ahir a Efe que a menys d'una setmana de la vaga la companyia ha recol·locat ja la meitat dels passatgers afectats en altres vols en dies anteriors i posteriors a les aturades, i espera tenir resolta la situació de pràcticament tots ells aquest divendres.