Govern espanyol, sindicats i empresaris signen l'acord per augmentar a 950 euros el salari mínim

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els màxims representants de Comissions Obreres, la UGT i la patronal dels empresaris (CEOE) han signat aquest dijous l'acord per augmentar fins a 950 euros mensuals en 14 pagues el sou mínim interprofessional (SMI) en un acte a la Moncloa. La mesura, pendent d'aprovar-se en un consell de ministres, tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener. Probablement s'aprovarà al consell de ministres del 4 de febrer.

Sánchez ha estat acompanyat per la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño; pel vicepresident de polítiques socials, Pablo Iglesias; i per la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Per part de CCOO hi ha assistit el secretari general, Unai Sordo, i per part d'UGT també el seu número u, Josep M. Álvarez. La CEOE ha estat representada pel seu president, Antonio Garamendi, i també hi ha assistit Gerardo Cueva, president de Cepyme.

És el primer gran acord amb els agents socials del primer govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem. L'objectiu del nou executiu és continuar augmentant l'SMI progressivament fins a arribar al 60% del salari mitjà a l'Estat al final de la legislatura, uns 1.200 euros. "Tenim la convicció que la pujada dels sous i del salari mínim serveix per combatre la pobresa laboral", ha subratllat la ministra de Treball. "També és bo per a l'economia augmentar els sous", ha insistit.

Tant el govern espanyol com els sindicats i la patronal han aplaudit que la pujada s'hagi fet a través del diàleg social. Yolanda Díaz ha assegurat que serà el " modus operandi" del nou executiu, mentre que els sindicats i la CEOE han demanat al govern ampliar-lo a altres qüestions com la formació i la indústria.

CCOO i UGT s'han mostrat molt satisfets per l'acord de l'SMI, però la CEOE i Cepyme, que també l'han subscrit, mantenen reserves sobre els efectes que pot tenir la pujada del salari mínim i demanen prudència de cara als anys vinents. Garamendi ha advertit que si no hi ha acord per a les pròximes pujades de l'SMI, "serà difícil" que la patronal s'assegui a negociar qüestions com l'Acord Nacional de Convenis (ANC), un document que pacten patronal i sindicats i que serveix de guia per a les negociacions dels convenis col·lectius. "Veurem si som capaços d'arribar a acords", ha assegurat el president de la CEOE.

Reforma laboral

Aquest divendres està previst que se celebri la primera reunió per negociar a la taula de diàleg social canvis urgents en la normativa laboral, sobretot en relació amb la negociació col·lectiva –prevalença dels convenis i ultraactivitat– i la subcontractació. Díaz ha explicat que es deixarà fora del diàleg social la supressió de l'art¡cle de l'Estatut dels Treballadors que permet els acomiadaments de treballadors que acumulin baixes mèdiques justificades. El govern de Pedro Sánchez té previst portar al consell de ministres –en principi, l'11 de febrer– la proposta per anul·lar la disposició. "No negociarem la vulneració de drets fonamentals", ha advertit la titular de Treball.