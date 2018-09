Sánchez es referma en l'impost al dièsel però la ministra d'Indústria diu que és "un globus sonda"

La política de grans anuncis per captar titulars de Pedro Sánchez li ha jugat una mala passada aquest dilluns. Al mateix temps que el president espanyol ratificava la seva intenció de crear un impost al dièsel, com ja s'havia anunciat abans de l'estiu, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, evitava donar-ho fer fet i assegurava que "és un globus sonda". El ministeri d'Indústria, doncs, no ha estudiat a fons la creació d'aquest impost pel que ha deixat entreveure Maroto en declaracions recollides per Efe.

Mentre el president espanyol assegurava que el govern té previst impulsar una reforma impositiva "verda" que gravi més el dièsel fins a igualar la seva tributació amb la de la gasolina, Reyes Maroto es curava amb salut davant els representants del sector, que ja han alçat la veu contra l'augment d'impostos anunciat.

"S'ha fet un globus sonda, però nosaltres estem treballant amb el sector de manera molt coordinada, pensant en la indústria i també en els consumidors. Fins ara les mesures que hem pres són bones per al sector", ha assegurat la titular del ministeri d'Indústria.

En canvi, com recull Efe, Sánchez ha defensat que el seu és un govern ecologista i que "tot el que tingui a veure amb transició energètica i sostenibilitat del país amb la mobilitat privada, que és altament contaminant, tindrà la seva traducció en una pujada d'aquest impost".