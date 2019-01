El Santander carregarà amb les responsabilitats penals per la gestió al Popular

260x366 Ana Botín, presidenta del Banco Santander Ana Botín, presidenta del Banco Santander

Quan es va qüestionar que el Banco Santander s'havia quedar el Popular per tan sols un euro, després d'un procés exprés orquestrat pel BCE i el govern espanyol arran de la declaració d'"inviabilitat" de l'entitat, molts van indicar que el preu no era tan barat.

Primer, perquè el Santander es va haver de fer càrrec de la monumental cartera d'actius immobiliaris tòxics del Popular (algunes veus situen aquesta cartera en més de 30.000 milions d'euros); segon, perquè l'entitat d'origen càntabre va haver d'ampliar capital en 7.000 milions d'euros; tercer, perquè en el seu primer any després de l'adquisició el Santander va perdre 10.000 milions d'euros de valor en borsa; i quart, perquè segons s'ha sabut aquest dimecres, el Santander haurà d'assumir les responsabilitats penals derivades de la qüestionada gestió al Popular.

El jutge José Luis Calama entén que la integració del Popular al Santander implica que aquesta responsabilitat correspongui al banc dels Botín i, per tant, ha imputat l'entitat com a persona jurídica.

El procés obert se centra en la gestió de l'etapa d'Ángel Ron i en els escassos mesos finals en què Emilio Saracho va mirar d'evitar el naufragi.

El jutge recorda que el Santander va adquirir "en bloc i a títol universal" tots els elements patrimonials integrants de l'actiu i del passiu del Banco Popular.

En el cas hi ha 34 imputats des de l'octubre del 2017. A més de Ron i Saracho, hi ha 32 directius i inversors i societats més en la causa. El banc, que té arrels catalanes, va arrossegar cap a pèrdues molts accionistes que hi van invertir i que després van veure com els títols s'enfonsaven en les constants ampliacions de capital amb què el Popular va mirar d'endarrerir la caiguda.