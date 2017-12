Seat fabricarà el seu primer cotxe elèctric a la Xina

Fa només unes setmanes, en una presentació interna entre executius de Seat, el president de l’automobilística de Martorell, Luca de Meo, va tornar a pronunciar un nom conegut a la companyia com a possible mercat de futur: la Xina. I no va ser per casualitat. Segons ha pogut saber l’ARA i ha confirmat la companyia, l’automobilística ha decidit tornar a intentar una aventura empresarial al gegant asiàtic i ultima un acord amb la companyia pública xinesa JAC Motors per produir el que serà el primer cotxe totalment elèctric al mercat de Seat. “Estem activament involucrats en l’operació”, va afirmar un portaveu.

El nou model apareixerà a partir del 2019 i tindrà la tecnologia i el disseny de Seat, però es comercialitzarà, almenys de moment, exclusivament a la Xina i amb la marca del fabricant asiàtic. Aquest vehicle es produirà en una fàbrica nova, a la ciutat de Hefei, al sud de Pequín, que el grup xinès ha construït en menys de sis mesos, tot i que encara no està totalment acabada, segons fonts pròximes a l’operació.

Fonts locals xineses citades ahir pel diari Caixin Global asseguraven que el model fruit d’aquesta aliança podria ser un totterreny urbà -un SUV- elèctric desenvolupat a partir d’un model ja existent de JAC. El projecte comptaria, segons les mateixes fonts, amb un capital inicial de 300 milions d’euros.

Fonts pròximes a la negociació han explicat a aquest diari que l’acord encara no està segellat: els pròxims mesos els dos grups han d’acabar de decidir quin grau de participació té cada companyia en aquesta joint venture.

El pacte podria implicar que més d’un centenar de treballadors de Martorell, d’on surten les línies mestres del nou vehicle, haguessin de desplaçar-se temporalment i en diferents torns a la Xina per participar en les diferents fases del procés de producció del nou vehicle. Aquestes estades podrien oscil·lar entre uns mesos i tres anys.

Pisos i escoles per a empleats

Una delegació de Seat va viatjar ara fa un mes fins a la ciutat de Hefei. L’estada, de set dies, tenia dos objectius clau: acabar de tancar els serrells de l’acord i començar a buscar els equipaments necessaris per instal·lar-hi la plantilla. A l’expedició també hi va participar el comitè d’empresa, que es va encarregar de buscar escoles, habitatges, aparthotels i hospitals per quan hi vagin els treballadors.

La companyia no descarta fer un altre viatge a la primavera. Així doncs, tot indica que l’anunci oficial de l’acord podria ajornar-se fins al final del primer trimestre del 2018.

No és la primera vegada que Seat intenta entrar a la Xina. El 2012 la companyia va començar a comercialitzar-hi alguns vehicles, però sense gaire èxit. El grup no va aconseguir les xifres esperades i dos anys després, el 2014, es va retirar.

El 15 de desembre, però, De Meo va tornar a insistir en la necessitat d’obrir-se a nous mercats en una reunió interna amb els seus directius. El president de Seat ara considera que el país asiàtic, així com Mèxic i el nord d’Àfrica, són mercats que permetrien a la companyia de Martorell esquivar una altra crisi europea, si s’arribés a produir.

Tot i que les converses es remunten al mes de maig, no va ser fins a finals de novembre que Volkswagen va anunciar el principi d’acord amb l’automobilística xinesa. Segons el memoràndum d’intencions que van signar aleshores, l’objectiu inicial és “dur a terme investigacions i desenvolupaments en vehicles multifuncionals conjuntament” i “explorar” les diferents possibilitats de societats compartides entre els dos grups. Aquell acord obria la porta a col·laboracions per desenvolupar tant cotxes de combustió com motoritzacions d’altres tecnologies.

El membre del consell de direcció de Volkswagen Jochem Heizmann, que és el president de la filial xinesa del grup alemany, va assegurar llavors que “tots dos grups tenen punts forts complementaris en el camp del vehicle multifuncional”. Per a la direcció de Volkswagen, JAC és una marca establerta al mercat xinès amb vehicles populars entre els consumidors, mentre que Volkswagen té un “llarg patrimoni en la producció de vehicles versàtils amb tecnologia avançada”. De fet, el grup alemany ja té diversos acords en vigor amb altres fabricants asiàtics, com ara FAW i SIAC. És per això que, segons fonts internes de Seat, el grup ha decidit delegar aquest tercer front amb JAC a la filial catalana. Volkswagen ven prop de tres milions de vehicles amb la seva marca a la Xina.

El gir estratègic post-Dieselgate

Aquest model de Seat no és l’única aventura amb vehicles elèctrics que el grup Volkswagen té en marxa. Paral·lelament, el consorci té previst fabricar a Alemanya els seus primers vehicles elèctrics, que sortiran a la venda durant el 2020. Es tracta de models de la marca matriu (no de Seat) i que es construiran sobre la denominada plataforma NB, sobre la qual es dissenyen vehicles més petits i projectes de menys unitats del que planteja Seat a la Xina. El grup alemany, a més, estudia la possibilitat de vendre aquest mateix vehicle per a tres marques: Volkswagen, Skoda i Seat.

D’aquesta manera, el grup alemany s’ha proposat liderar la cursa del cotxe elèctric i les emissions zero després de protagonitzar la crisi per la manipulació dels motors dièsel, més coneguda com a Dieselgate. El president del grup, Matthias Müller, va anunciar al setembre, a Frankfurt, que invertirà més de 20.000 milions d’euros fins al 2030 per desenvolupar els seus models elèctrics.

L’automobilística vol aconseguir que el 2030 totes les seves gammes tinguin una versió elèctrica: “El 2025, un de cada quatre vehicles de Volkswagen, uns 3 milions de cotxes en total, serà totalment elèctric”, va dir Müller, que va afegir: “No és una declaració d’intencions, sinó un objectiu assolible, i tenim els enginyers i informàtics treballant en aquesta línia; prometem liderar aquesta cursa”.

La filial catalana també viu un moment dolç. Seat va obtenir 154milions d’euros de beneficis operatius durant els primers nou mesos del 2017 (segons la comptabilitat alemanya), un 12% més que el mateix període d’un any abans. Els tres primers trimestres va vendre un total de 436.000 vehicles (un 9% més). Ara, quan falten només uns dies perquè s’acabi l’any, la companyia espera tancar el 2017 amb més de 455.000 unitats venudes i estirar aquesta la xifra fins als 484.000 vehicles el 2018.