Suport institucional a ICL malgrat les sentències contra l’empresa

Representants institucionals han donat aquest dimarts el seu suport a ICL en l'acte de presentació de la seva gran inversió al port de Barcelona, que servirà per augmentar la capacitat i sostenibilitat de la logística de la potassa i la sal que la companyia extreu de les mines d'Iberpotash al Bages. Una inversió de 77 milions d'euros, a la qual s'hi ha de sumar la que ha fet el port per augmentar la profunditat del calat al moll Álvarez de la Campa.

Malgrat les crítiques d'associacions ecologistes per l'activitat minera i les demandes judicials contra l'activitat de la companyia que s'han produït els últims anys – l'última sentència del Tribunal de Justícia de la UE la setmana passada resolia que l'empresa ha de tornar les ajudes públiques rebudes–, representants del Govern, de l'Ajuntament i de l'Estat han donat suport als màxims dirigents d'ICL. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha excusat la seva assistència pel temporal, però hi han assistit el conseller de Territori, Damià Calvet, el secretari d'estat d'Indústria i Pimes del govern espanyol, Raúl Blanco, i el cinquè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; a més de la presidenta del port, Mercè Conesa, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font.

Entre els assistents també hi havia ex alts càrrecs, començant per l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exconseller de Territori, Lluís Recoder, l'exdirigent de Convergència i exsecretari de Comunicació del Govern, David Madí, i l'exconseller i president del Cercle d'Infraestructures, Pere Macias, entre d'altres.

La nova terminal d'ICL al port entrarà en ple funcionament la primavera vinent i augmenta la capacitat logística fins a 4 milions de tones. Està connectada directament amb les mines del Bages a través de Ferrocarrils de la Generalitat, amb la qual cosa la potassa i la sal podrà enviar-se directament de les mines al port eliminant camions. A més, el nou calat del moll permetrà atracar a vaixells de fins a 70.000 tones. Amb aquestes condicions, "serà més econòmic portar una tona de potassa de Súria al Brasil que a Saragossa, i reduint les emissions de CO2", ha afirmat el president d'ICL a Espanya, Carles Alemán.

La terminal forma part del denominat Pla Phoenix d'ICL, que té com a altre gran projecte la rampa d'accés a la mina de Cabanasses, a Súria, que ha de permetre augmentar la capacitat de producció i, a mig termini, tancar la mina de Sallent. El conseller delegat d'ICL, la matriu israelita de la companyia, Raviv Zoller, ha indicat que està previst que la rampa, amb uns quants anys de retard, entri en funcionament a l'octubre, després d'una inversió d'uns 100 milions d'euros. En total, el Pla Phoenix haurà costat al voltant d'uns 400 milions d'euros i ha de permetre en poc tems produir 1,3 milions de tones a Súria i arribar a 1,5 milions a mig termini.

Col·laboració públicoprivada

Zoller, en el seu discurs, ha agraït el suport institucional a la companyia. "No s'hauria pogut fer cap de les inversions sense la fantàstica col·laboració de les autoritats", ha indicat, i ha recordat que la potassa que s'extreu del Bages ha d'ajudar, com a fertilitzant, "a lluitar contra la fam al món". De la seva banda, el president d'ICL Iberia, Carles Alemán, ha anunciat que en el futur hi haurà noves inversions que permetran "extreure potassa i sal sense llançar més sal als runams".

El conseller Damià Calvet, en el seu parlament, ha destacat que la inversió d'ICl "és molt important per al país" i ha indicat que la Generalitat "és aquí per ajudar" aquesta "inversió sostinguda d'ICL". En aquest sentit, ha recordat que la col·laboració públicoprivada haurà de continuar perquè, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'haurà de fer el nou col·lector de salmorres, infraestructura bàsica per restaurar els runams de sal.