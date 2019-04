Trea es converteix en el primer accionista de Nostrum

Trea, la gestora presidida per Carles Tusquets, s’ha convertit en el primer accionista de Home Meal Replacement, empresa més coneguda per la seva marca Nostrum. La cadena de restaurants de menjar ràpid i casolà es troba en concurs de creditors (també coneguda com a suspensió de pagaments) des de fa gairebé dos mesos.

La gestora de Tusquets ja controla un 38% del capital de Nostrum a través de Trea Asset Management SGIIC, que aglutina les participacions de diferents vehicles d’inversió col·lectiva. De fet, Trea no posseeix aquesta participació de forma directa, sinó en representació d’aquests vehicles, que poden ser fons d’inversió o altres instruments. A més, el pes de Trea a la companyia seguirà augmentant fins al 41% “quan s’hi incorporin les accions provinents de l’ampliació de capital no dinerària”, segons va informar Home Meal Replacement en un comunicat.

Quirze Salomó, fundador i fins ara principal accionista de la companyia, ha passat a ser el segon principal tenidor d’accions de Nostrum, amb un total del 23% del capital. Salomó era també el president i conseller delegat de l’empresa fins que es va declarar el concurs de creditors al febrer. Aleshores el consell de la companyia el va destituir.

La suspensió de pagaments va sorprendre perquè pocs mesos abans Nostrum havia aconseguit sortir del preconcurs de creditors, en el qual va entrar l’octubre passat. Després del preconcurs, justament, Trea es va fer càrrec de les participacions accionarials que fins llavors gestionava l’agència de valors QRenta. Tusquets, a més, va deixar obert el procés per si altres accionistes s’hi volien sumar. És per això que la participació finalment ha escalat fins a l’esmentat 38%. Atès que és una gestora, però, Trea no participa en el consell d’administració de Home Meal.

A banda, Nostrum també va informar que PKF-Audiec seguirà avaluant els seus comptes. L’auditora havia anunciat que renunciava a fer-ho perquè Nostrum no li pagava les factures, però el Registre Mercantil no li ha permès abandonar l’empresa i l’ha forçat a seguir auditant-la.