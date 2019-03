Trump ordena suspendre els vols del Boeing 737 Max 8

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aquest dimecres al vespre suspendre "immediatament" els vols dels avions Boeing 737 Max 8 i 9 amb motiu de l'accident del vol d'Ethiopian Airlines de diumenge passat. "Tots els avions s'immobilitzaran de manera efectiva i immediata", ha explicat Trump.

Els EUA s'afegeixen a l'allau de països, encapçalats per l'Unió Europea i la Xina, que han prohibit operar als avions Boeing fins que s'acabi la investigació i es trobin les causes dels accidents. Entre els països que han anunciat avui la mesura hi ha el Canadà, Fiji, Malàisia, l’Índia, Vietnam, Guinea, Geòrgia, Hong Kong, el Líban, Tailàndia, l'Iraq o Albània.

Els avions Boeing han protagonitzat dues tragèdies aèries en pocs mesos: a l'octubre van morir 188 passatgers a Indonèsia i diumenge les víctimes van ser 157, aquesta vegada a Etiòpia. El veto internacional a aquests avions obre el debat sobre què ha fallat en els models estrella de Boeing. Tot i que les causes encara s'estan investigant, totes les mirades estan posades en el sistema informàtic del Max 8, que podria haver propiciat un descens sobtat i automàtic.