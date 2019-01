Europa fa autocrítica deu anys després: "Vam insultar Grècia, la vam injuriar"

L'euro acaba de complir 20 anys de vida, durant els quals ja dona per superada la seva primera gran crisi, que va tenir diversos damnificats. El primer que apareix a la memòria és Grècia, que ara afronta una crisi de govern. Aquest dimarts, els diversos líders de la UE han commemorat aquest aniversari a l'Eurocambra d'Estrasburg, on el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker ha entonat el 'mea culpa' per la gestió de la crisi econòmica amb Grècia. "Sempre he lamentat que no vam ser prou solidaris amb Grècia, la vam insultar, la vam injuriar", ha dit amb contundència i entre aplaudiments.

Juncker, que ja està de sortida i que aleshores era president de l'Eurogrup, també ha recordat Portugal: "Mai m'he alegrat que Grècia, Portugal i altres països es trobessin d'aquesta manera, sempre he volgut que recuperessin el seu lloc entre les democràcies més antigues d'Europa". Però el mateix líder de l'executiu comunitari ha aturat l'autocrítica en aquest punt i amb el sentit de l'humor que el caracteritza. No diria més, deixa el suspens per a les seves memòries.

En aquesta mateixa direcció, el president de la Comissió Europea també ha lamentat que la UE recorregués excessivament a l'ajuda del Fons Monetari Internacional (FMI). "Si Califòrnia entra en crisi, els EUA no aniran a buscar la influència de l'FMI i nosaltres hauríem d'haver fet el mateix", ha dit.

Ara que l'onada de l'euroescepticisme pren encara més volada, Juncker ha recordat que ningú donava res per la creació de l'euro, apuntant especialment a intel·lectuals i polítics alemanys, com a principals crítics amb el projecte de la moneda única engegat ara fa 20 anys. Però s'ha felicitat. "Ens prenien per bojos, dient que de cap manera la unió monetària podia funcionar", ha rememorat sense poder afirmar que aquestes veus hagin desaparegut encara del tot. "Avui dia podem constatar amb satisfacció i alegria que l'obra que vam començar fa 20 anys s'ha coronat amb èxit", ha reivindicat Juncker.

Però l'únic polític en actiu d'entre els firmants del Tractat de Maastrich (com s'ha reivindicat ell mateix) ha admès que mentre signava les seves expectatives eren les de caminar cap a una Unió Europea més integrada i més unida tant a nivell econòmic com polític i social, però aquestes són encara les "febleses" que debiliten el projecte europeu, ha lamentat.

Més optimista ha sigut l'actual president de l'Eurogrup, Mario Centeno, que ha assegurat que l'euro va sortir més "reforçat" d'aquella crisi. Per a Centeno "s'ha assolit molt". Justament la cimera de finals del 2018, l'última sota el seu mandat, intentava justament complir amb l'ambició d'aprofundir amb aquesta unificació de l'euro i, malgrat que mai s'havia anat tan lluny, torna a ser una reforma de mínims si es tenen en compte els objectius fixats. Els països nòrdics han aconseguit que, per ara, Europa no tingui un banc central amb capacitats similars a la de l'FMI; tampoc s'ha creat un fons de garantia de dipòsits europeus, no hi ha un pressupost propi de l'eurozona ni un gran ministre de finances europeu al càrrec de tot plegat.