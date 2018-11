Valls cedeix i Pau Relat substituirà Bonet a la Fira

Miquel Valls ha capitulat i Josep Lluís Bonet tindrà per fi successor al capdavant de la Fira. Segons va anunciar ahir La Vanguardia, Pau Relat serà el pròxim president de la Fira de Barcelona. El directiu, conseller delegat de MAT Holding i president de l’associació empresarial de caràcter sobiranista FemCat, era el candidat preferit per la Generalitat, enfront de la intenció de Valls que el càrrec fos assumit interinament per Pedro Fontana, expresident d’Areas i durant molts anys conseller de la Fira. Fontana, vist com el candidat de l’establishment, només podria haver ocupat el càrrec durant dotze mesos, perquè acaba el període màxim de permanència en el consell.

La proposta necessita el suport de les tres institucions implicades en la Fira -Cambra de Comerç, Generalitat i Ajuntament-, sense el qual no és possible nomenar ni consellers ni president. L’Ajuntament de Barcelona ha fet el pas decisiu que ha desembocat en l’acord, després de gairebé dos anys d’ajornaments, en convocar per al 14 de desembre el consell general. La convocatòria és competència de la presidència, que correspon al consistori barceloní. A més de convocar el ple, el govern municipal d’Ada Colau també ha assumit que el candidat no serà una dona, com era la seva intenció. La seva candidata principal era Helena Guardans (Sellbytel), que no feia el pes al Govern, entre altres raons, pel seu biaix polític, especialment visible durant l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.

Fonts municipals consultades per l’ARA van explicar que l’Ajuntament tenia “predilecció” per una dona però que també tenia la voluntat de donar suport a un nom si era consensuat.

En les negociacions, a més del mateix Valls (que està en els últims mesos del seu llarg mandat iniciat l’any 2002) hi han participat la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i en determinats moments la mateixa consellera de la Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, així com el gerent de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.

La resolució del conflicte té una lectura política: Josep Lluís Bonet s’havia convertit en els últims anys en un dels ariets de l’unionisme i en una persona pròxima al govern del PP. Ara hi haurà en el seu lloc un directiu nascut el 1968 que ha liderat en els últims anys FemCat, la patronal més compromesa amb el dret a decidir a Catalunya. El seu nomenament servirà per renovar una institució que tenia Bonet com a president des del 2004 malgrat que el seu mandat va expirar fa dos anys.

Amb aquest canvi, que ja es dona per fet, comença a veure’s un final a la complicada qüestió de la renovació de les patronals i associacions empresarials catalanes.

Renovació institucional

Aquest mateix mes s’ha sabut que Jordi Clos deixarà l’any vinent el càrrec de president del Gremi d’Hotels de Barcelona després de dues dècades al capdavant de l’entitat. També recentment Foment ha triat Josep Sánchez Llibre com a president després del mandat de Joaquim Gay de Montellà, que es va iniciar l’any 2011.

A més dels imminents relleus al capdavant de la Fira de Barcelona i la Cambra de Comerç, hi ha altres organismes pendents de renovació. Joan Gaspart, president de Turisme de Barcelona, va anunciar al seu cercle més pròxim de l’entitat que plegaria el 2015, una promesa que mai no va complir.

A la patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec, Josep González, nascut el 1945, és president des del 1997 i, tot i que el 2015 havia afirmat que “tocava” un relleu, el cert és que aquest mateix any ha accedit a seguir al capdavant de l’organisme. Una cosa similar passa a Cecot, on Antoni Abad és president des de l’any 2005. Abad (nascut el 1958) va ser reelegit el 2017 per aclamació i sense que ni tan sols es votés el seu nom.