101 Venture i el Barcelona Supercomputing Center desenvolupen una 'start-up' per millorar les mamografies

La incubadora barcelonina de start-ups 101 Venture ha creat, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center i l'Imperial College de Londres, una nova empresa per desenvolupar un software que permeti fer mamografies d'alta resolució amb ultrasons.

La nova empresa, anomenada FrontWave Imaging, ha de desenvolupar el software necessari per aplicar aquesta tecnologia d'ultrasons a nivell clínic. Així, el programari serviria per connectar els aparells de mamografia a una xarxa d'ordinadors que funcionarien a manera de supercomputadora per poder analitzar les dades.

Actualment els fabricants d'aparells de mamografia –multinacionals com Fujitsu, Siemens, GE o Hitachi– ja disposen d'aquesta tecnologia, però segons Rafael García-Escarré, conseller delegat de 101 Ventures, el software encara és "molt limitat". L'aplicació de la supercomputació en les mamografies permetria millorar la qualitat de la detecció de càncer de mama i avançar l'edat de les pacients que se sotmeten a la prova.

101 Ventures ha fet una inversió inicial de 50.000 euros i ha iniciat una ronda per aixecar un finançament d'un milió d'euros més per tenir el producte acabat i amb les llicències pertinents el 2023. Durant aquest temps, té previst fer un parell de rondes més de dos milions cadascuna, segons García-Escarré. A més, el projecte està a punt de tancar un acord amb dos hospitals europeus de referència en tractament de càncer de mama que aportarien "expertesa clínica", ha afegit.

Tecnologia "barata"

La diferència entre els ultrasons i una mamografia tradicional és que la nova tecnologia permet una resolució d'imatge molt més elevada i en tres dimensions, per això requereix un supercomputador. A més, "és una tecnologia barata i innòcua" per a la salut, apunta García-Escarré. Les actuals mamografies, fetes amb raigs X i que poden resultar doloroses per a les pacients, passarien a fer-se amb ultrasons.

La tecnologia d'ultrasons té aplicacions en el camp de l'energia, concretament en la detecció de bosses de petroli i gas. "El mar i el magma són matèria tova", explica García-Escarré, per la qual cosa els investigadors van veure que es podia aplicar també en certs teixits del cos humà, on podien "detectar cossos que no són tan tous, com ara l'inici d'un tumor".