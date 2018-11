Víctor Grífols reclama que se celebri un referèndum a Catalunya i se n'acati el resultat

"M'agradaria que se celebrés un referèndum correcte [...] i acataré el que surti". És la resposta que ha donat Víctor Grífols, president de la farmacèutica Grifols, després que li recordessin les paraules que va dir a Artur Mas el 2014, quan encara era president de la Generalitat. "Tiri endavant, no s'arronsi", va reclamar l'empresari mentre el govern català preparava la consulta del 9-N. "Jo vull un referèndum; a Caledònia se n'ha celebrat un i ha sortit que no, doncs ja està", ha expressat Víctor Grífols en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El president de la multinacional també ha aprofitat l'entrevista per expressar la seva decepció davant el projecte europeu i com ha afectat el seu negoci. "Hi ha moltes mentalitats, molts idiomes i diferents regulacions" que dificulten l'homogeneïtzació del mercat, ha apuntat l'empresari.

Durant l'entrevista, Víctor Grífols ha recordat la poca aversió que té a les entrevistes. La incontinència verbal que el caracteritza, però, ha seguit aflorant. Quan li han preguntat per què l'empresa va iniciar estudis de recerca per frenar el progrés de l'Alzheimer, el president del grup ha exhibit el seu caràcter: "Vam fer aquesta investigació perquè ens dediquem a això".

En aquest sentit, Grífols ha assegurat que no han volgut patentar la nova teràpia que han desenvolupat perquè consideren que l'Alzheimer "és una malaltia prou greu". "Evidentment volem treure'n un rèdit econòmic [...], però volem que tothom en pugui gaudir", ha comentat.

Beneficis malgrat les adversitats

L'empresari també ha fet un repàs de la situació en què està el seu negoci, amb una forta presència als Estats Units. El president de la farmacèutica ha apuntat que els "falta plasma", tot i tenir uns "50.000 donants diaris". De fet, la donació de plasma està prohibida a Espanya i en un gran nombre de països europeus.

No obstant això, la multinacional segueix millorant els resultats respecte a l'any passat. Aquest dilluns, l'empresa va presentar un benefici de 468 milions d'euros fins al setembre, un 8,5% més que en el mateix període de l'exercici anterior.