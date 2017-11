Ysios inverteix 6 M€ en la suïssa Xeltis i ja mira cap al tercer fons

El fons català especialitzat en el sector biomèdic Ysios Capital també vol acabar amb les malalties cardíaques. La gestora de capital ha inclòs la suïssa Xeltis -especialitzada en el desenvolupament de vàlvules del cor i vasos sanguinis artificials- a la llista d’inversions del seu segon fons i ha participat en una ronda de 45 milions de la companyia helvètica. L’aportació de la firma amb seu a Barcelona ha sigut de sis milions, mentre que la injecció de capital l’ha liderada un “monstre de les tecnologies mèdiques” nord-americà, segons explica a l’ARA el soci fundador d’Ysios, Josep Sanfeliu.

La tecnologia de Xeltis planteja una idea que fins ara es reservava a la ciència-ficció: implantar vàlvules i vasos sanguinis al cos humà que acabin regenerant-se de manera natural. La companyia fa servir un biomaterial que acaba sent repoblat per les cèl·lules i absorbit pels mateixos òrgans, sense deixar cap rastre al cap d’un any. Aquest procés es pot aplicar a les artèries coronàries o a les vàlvules pulmonars. De fet, Ysios ha comptat amb l’opinió d’experts catalans en medicina com els doctors José Luis Pomar (Hospital Clínic) i Georgia Sarquella Brugada (Hospital Sant Joan de Déu) com a assessors abans de tancar la inversió. Actualment el tractament per a vàlvules pulmonars està en fase d’assajos clínics amb pacients a Europa, als Estats Units i l’Àsia. Sanfeliu explica que la seva intenció és que les proves de Xeltis també arribin a centres punters de Catalunya.

Aquesta és la dotzena operació de l’Ysios BioFund II Innvierte, el segon fons de la firma, on només quedarà una operació pendent que es podria tancar abans que acabi l’any. El vehicle té una mida de 126,4 milions d’euros, el més gran dels dos que ha llançat Ysios.

Un tercer fons a l’horitzó

A més, Ysios ja ha començat les desinversions d’empreses on va entrar amb el seu primer fons del 2008, on només queden sis companyies en cartera. Segons avança la firma catalana, el retorn de les sortides que ja s’han completat ha aconseguit una rendibilitat del 48,3% fins ara. De fet, la gestora ha retornat als inversors un 55% de l’import desemborsat. És per això que Sanfeliu ja té els ulls posats en un tercer fons, que podria arribar entre el 2018 i el 2019.