Els accionistes de Cellnex cobreixen l'ampliació de capital de 1.200 milions d'euros

El 98,8% dels titulars de drets de subscripció preferent d'accions de Cellnex han acudit en l'augment de capital per import de 1.200 milions d'euros que ha dut a terme l'empresa, amb una demanda que ha superat en 16,6 vegades el total de les 66,99 milions de noves accions de l'ampliació.

Segons ha informat aquest divendres el grup de telecomunicacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ConnecT, titular del 29,9% del capital social de Cellnex; CriteriaCaixa, titular del 6% del capital, i els membres del consell d'administració i directius titulars d'accions de l'empresa han acudit en l'ampliació de capital i han exercit els seus drets.

Les accions emeses equivalen en un 28,91% del capital abans de l'ampliació i està previst que iniciïn la seva negociació en el mercat continu a partir del 27 de març.

Els fons procedents d'aquesta ampliació de capital es destinaran a reforçar i augmentar els recursos de Cellnex, via adquisició, per seguir donant suport a la seva expansió a Europa. La companyia preveu materialitzar aquests projectes de creixement a mig termini i de manera gradual.

Des de la seva sortida a borsa al maig del 2015, Cellnex ha anunciat inversions o compromisos d'inversió per valor de gairebé 4.000 milions d'euros per a l'adquisició o construcció de fins a 21.500 infraestructures fins al 2027.

El conseller delegat de Cellnex, Tobías Martínez, ha celebrat en un comunicat l'"excepcional" acolliment de l'ampliació per part dels inversors, atès que pràcticament la totalitat dels titulars de drets de subscripció preferent d'accions de la companyia han donat suport a l'operació.

"El fet que, a més, la demanda total hagi superat en més de 16 vegades l'oferta de noves accions és un clar indicador de l'atractiu del model de Cellnex i, alhora, un motiu més d'exigència i responsabilitat pels quals tenim encomanada la responsabilitat del dia a dia de la companyia", ha afegit Martínez.

L'ampliació de capital de Cellnex s'ha dut a terme mitjançant l'emissió i posada en circulació d'aproximadament 66,99 milions d'accions ordinàries en un preu de subscripció (capital més primera d'emissió) de 17,89 euros per cada nova acció.