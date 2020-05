L'Estat restarà atur a qui segueixi en ERTO a partir de l'1 de juliol

Els afectats que l'1 de juliol continuïn en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major, els provocats pel covid-19, veuran descomptats els dies d'atur encara que el seu expedient es presentés a l'inici de la pandèmia.

Aquest és un dels punts de la lletra petita del decret publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) sobre l'acord entre govern espanyol, patronal i sindicats per allargar els ERTO fins al 30 de juny i que l'executiu de Sánchez es guarda el dret de prorrogar. "Si estàs inclòs en un ERTO, per exemple fins al setembre, a partir de l'1 de juliol començaràs a gastar dies d'atur, cosa que fins ara no passava", aclareix l'advocat laboralista de Lefebvre Robert Gutiérrez. Com a màxim un treballador pot cobrar dos anys l'atur sempre que hagi cotitzat un mínim de sis anys. Aquest advocat especifica que "l'única manera que això no passi" seria que es tornés a legislar en les properes setmanes en sentit contrari.

El BOE aclareix que hi ha una excepció en aquesta clàusula, que és que els fixos discontinus mantindran l'atur sense gastar-lo fins al 31 de desembre. El que no deixa clar el decret és si a partir de l'1 de juliol els treballadors que estan cobrant la prestació sense haver acumulat 12 mesos cotitzats podran continuar tenint-la.

L'altre punt conflictiu és que les empreses que tinguin un ERTO total (les que no poden obrir per l'estat d'alarma) hauran de passar a un ERTO parcial en el moment que la fase de desconfinament els permeti reprendre el negoci, encara que el propietari consideri que no li surt a compte aixecar la persiana amb les condicions actuals. "Si es fa la interpretació literal del que diu el BOE, amb frases com «aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar [...]» , aquests negocis han de passar a tenir ERTOs parcials", explica Gutiérrez.

¿Com i a qui afecta aquest pas de l'ERTO total al parcial? Afecta tant els treballadors com l'empresa. Aquesta última perquè varia la quantitat que haurà de pagar de les quotes de seguretat social dels seus treballadors. En el cas que l'ERTO sigui total, es manté que les companyies de menys de 50 treballadors amb data 29 de febrer quedin exemptes d'aquest pagament fins al 30 de juny, i les que superen aquesta xifra en paguin només un 25%. Ara bé, si s'entra en un ERTO parcial, les empreses amb menys de 50 treballadors pagaran un 15% de les quotes dels empleats que tornin a la feina al maig i un 30% al juny. Les que superin el mig centenar d'empleats hauran de fer front a un 40% al maig i un 55% al juny.

Al treballador l'afecta perquè en el moment que passa a ser un expedient parcial comencen a comptar els sis mesos en què l'empresari ha de mantenir la plantilla (encara que s'incorpori només un empleat o la jornada no sigui completa). Aquest va ser precisament un dels cavalls de batalla durant la negociació entre sindicats, patronal i govern. El decret del març passat deia que les empreses mantindrien la plantilla durant sis mesos en el moment de reprendre la seva activitat. El nou decret flexibilitza, doncs, aquest punt.

El BOE també puntualitza que es considerarà que s'ha incomplert aquest compromís si l'empresa fa fora a qualsevol treballador afectat d'ERTO excepte si es tracta d'un acomiadament disciplinari procedent, una dimissió, una mort, una jubilació, incapacitat total, invalidesa o extinció d'un contracte temporal. Per tant, els empleats que no estiguin inclosos en un expedient temporal sí que podran ser acomiadats. En cas d'incompliment l'empresa haurà de tornar totes les quotes de seguretat social que li han estat exonerades, amb recàrrec i interessos.

En aquest punt també hi ha un parell d'excepcions: les empreses que tinguin risc d'entrar en un concurs de creditors no tindran l'obligació de mantenir sis mesos la plantilla, i en les que depenguin d'activitats estacionals, com les del sector turístic, "es valorarà" la situació.

¿Totes les empreses podran acollir-se aquests ERTOs? No ho podran fer les que reparteixin dividends durant l'exercici fiscal excepte si tenen menys de 50 treballadors en data del 29 de febrer. Si ho fan hauran de retornar les quotes de la seguretat social que s'han estalviat. Tampoc poden optar-hi les companyies que tinguin més d'una filial en paradisos fiscals. "És un percentatge insignificant", assegura l'advocat laboralista.

Comissió de seguiment

El decret també preveu la creació d'una comissió de seguiment tripartida, formada per sindicats, patronals i govern espanyol, que es reunirà cada segon dimecres de mes per fer un seguiment de les mesures aprovades.