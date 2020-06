L'Estat s'obre a allargar els ERTO del sector turístic fins a la tardor

El govern espanyol està obert a allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) del sector turístic almenys fins al setembre i, fins i tot, arribar a final d'any. La possibilitat ja la va apuntar la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, Reyes Maroto, i ho va ratificar ahir la titular de Treball, Yolanda Díaz.

Díaz va admetre que hi ha sectors, com l'hoteler, en què empresaris i treballadors demanen allargar els ERTO. També el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, es va mostrar obert a allargar-los, malgrat que va precisar que s'haurà de baixar al detall per "fer un ús eficaç" dels recursos públics.

La patronal espanyola CEOE, que ha decidit tornar a la taula de diàleg, pressiona perquè els ERTO s'allarguin fins al desembre com a mesura per evitar un augment de l'atur. El seu president, Antonio Garamendi, creu que si no s'allarguen "les empreses hauran de prendre decisions, perquè no poden esperar a l'últim dia i han de sobreviure".

Els hotelers, sobretot, demanen que es puguin mantenir els ERTO amb les bonificacions per causa de força major per facilitar el retorn a la feina amb una part de la plantilla, perquè esperen que la recuperació del sector no serà plena almenys fins a l'any que ve.

De moment, la patronal hotelera CEHAT ha tancat un acord amb PwC per assessorar els seus socis per convertir els ERTO per causa de força major en ERTO per causes productives si no s'arriba a un acord i finalment no s'allarga la regulació temporal d'ocupació causada per la pandèmia.

A Espanya hi ha quasi 3,4 milions de treballadors afectats per ERTO per culpa de la pandèmia, però no tots han cobrat la prestació. Al començament de maig la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va reconèixer que uns 300.000 afectats no havien rebut la prestació, i el 21 de maig el servei públic d'ocupació (SEPE) assegurava que només un 2% no l'havien percebut.