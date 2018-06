L'atur entre els més grans de 55 anys s'ha quadruplicat l'última dècada

L'atur entre els majors de 55 anys s'ha multiplicat gairebé per quatre en els últims 10 anys. Aquesta és la conclusió del sindicat UGT en el seu últim informe, basat en dades de l'Enquesta de Població Activa. Segons l'estudi, entre el 2007 i el 2017 els aturats de la franja d'edat més alta, a partir dels 55 anys, han passat a ser de 137.500 a 539.800 desocupats, és a dir un 293% més.

A l'informe, titulat 'Majors de 55 anys en el mercat de treball espanyol. Una dècada de pèrdues', el sindicat constata que en aquesta dècada s'ha produït un augment del 51,4% del nombre de persones actives per sobre dels 55 anys: un envelliment de la població que podria agreujar encara més la situació.

Si es desglossa l'augment per gèneres destaca el fet que, en aquests 10 anys, l'augment dels aturats en aquesta franja d'edat ha sigut molt més important en el cas de les dones, que pràcticament ha doblat la xifra de desocupades. La UGT, a més, remarca que la reincorporació al mercat de treball d'aquest col·lectiu és complicada. "Entre els majors de 55 anys, el 72,1% són aturats de llarga durada, quan el 2007 ho eren el 50,8%", ha explicat la secretària d'ocupació del sindicat, Mari Carmen Barrera, que també ha destacat l'augment de la parcialitat involuntària.

"De les 381.100 persones majors de 55 anys que tenien una jornada a temps parcial el 2017 un 49,3% la va acceptar de manera involuntària, per la dificultat de trobar una feina a temps complet, 30 punts per sobre de la taxa de parcialitat involuntària el 2007", ha indicat.

Així mateix, d'acord amb les dades que gestiona el sindicat, ha augmentat un 93% el nombre de persones inactives que no busquen feina perquè creuen que ja no en trobaran. D'aquestes persones, el 2017 n'hi havia 178.600 que eren majors de 55 anys, enfront de 92.300 el 2007.

Entre les propostes per millorar l'ocupabilitat, el sindicat reclama més plans de sensibilització amb ofertes de serveis públics d'orientació, formació, requalificació i inserció. A més, la UGT proposa una prestació amb mesures polítiques actives d'ocupació per a les persones majors de 55 anys desemparades i que no reben subsidi, i un augment global de la dotació pressupostària per a aquestes mesures, que van perdre un 40% entre el 2010 i el 2018.