Catalunya lidera la baixada de l'atur registrat al juny amb 15.376 desocupats menys

Catalunya va tornar a liderar la baixada de l'atur al mes de juny a Espanya. El mes passat 15.376 persones es van desapuntar de les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Es tracta d'un descens de pràcticament el 4% respecte al maig, i això situa el nombre total de persones aturades a Catalunya en les 370.192, una xifra a la qual no s'arribava des de la tardor del 2008, segons les dades que ha fet públiques aquest matí el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Tot i això, el ritme de baixada de l'atur desaccelera aquest estiu. El cert és que la baixada d'aquest juny és la menys pronunciada des de l'estiu de 2012. Els anys anteriors, la caiguda de desocupats en aquest mateix mes havia sigut de 18.102 aturats menys el 2017, 20.145 menys el juny de 2016, 20.952 menys el de 2015, més de 22.000 el 2014 i de gairebé 25.000 aturats menys l'any 2013.

En el conjunt de l'Estat, el juny d'aquest any va tancar amb un total de 3.162.162 persones apuntades a les llistes de l'atur. És a dir, durant l'últim mes, 89.968 persones es van desapuntar dels serveis públics d'ocupació, un 2,77% més respecte al maig.

De fet, aquest mes ha donat una treva a totes les comunitats. L'atur ha baixat a tot arreu i, per darrere de Catalunya, el podi de les comunitats amb una davallada més representativa el completen Andalusia amb 10.493 aturats registrats menys i Madrid amb una baixada 9.713 persones.

Per demarcacions, Lleida és la que ha viscut un descens relatiu més destacat: ara té un 8% menys d'aturats que el mes anterior (1.610 aturats menys, fins a un total de 18.511). La segueixen Girona, amb una baixada del 6,91% (-2.397, fins als 32.299 aturats); Tarragona, amb un 6,30% (-2.867, fins als 42.615 desocupats en total), i Barcelona, amb una baixada que s'ha quedat a tocar del 3% (-8.502 desocupats menys, fins a un total de 276.767 persones apuntades a les llistes).

Més contractes que al maig però menys que el juny passat

L'atur ha baixat en tots els sectors d'activitat, però el dels serveis és el que acapara la reducció més gran, amb 11.677 aturats menys que al maig per l'efecte, sobretot, de la campanya d'estiu, seguit de la indústria amb 1.492, la construcció amb 1.304, l'agricultura amb 421, i també hi ha 482 aturats menys sense ocupació anterior.

Les dades d'aquest mes també són positives pel que fa als contractes. Durant l'últim mes, a Catalunya se n'han firmat un 6,30% més que al maig, fins a un total de 322.935. Per contra, i com és la tendència habitual, pràcticament el 99% d'aquestes altes a la Seguretat Social són contractes temporals. En total, se n'han formalitzat 282.456 de temporals (18.834 més que el mes anterior, un 7,14%), i 40.479 d'indefinits (296 més, un 0,74%).

A més, si ens fixem en el juny de l'any passat, la xifra de contractes ha baixat. Se n'han registrat 2.197 menys, una baixada del 0,68%.

Encara lluny dels nivells precrisi

Tot i que el juny encadena cinc mesos seguits de baixades en l'atur, els sindicats han volgut rebaixar l'eufòria d'aquestes dades. Tant la UGT com CCOO han coincidit a destacar que la baixada és fruit de la campanya d'estiu, i remarquen que les xifres evidencien novament l’estacionalitat i precarietat del mercat de treball amb més temporalitat, més parcialitat, contractes de molt curta durada i salaris més baixos.

En aquest sentit, la UGT ha posat el focus en el fet que els registres actuals encara queden lluny dels nivells que hi havia al mercat laboral abans de la crisi. En aquest sentit, ara hi ha gairebé 125.000 persones més en situació d’atur a Catalunya que el 2007. També hi ha 32.862 afiliats menys i 2.251 joves més en situació d’atur.

A més, tot i que es firmen més contractes, la temporalitat creix ara molt més que els contractes indefinits: la taxa de temporalitat és 3,16 punts més alta que abans de la crisi i la cobertura de prestacions s'ha reduït en gairebé 20 punts percentuals i ara només arriba al 55% dels aturats.