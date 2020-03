Sis de cada deu autònoms ja no treballen

El tsunami d’acomiadaments temporals a causa de la crisi del covid-19 està afectant amb la mateixa intensitat tant els treballadors assalariats com els autònoms. Les xifres són contundents: sis de cada deu empleats per compte propi han suspès la seva activitat des que va començar el confinament. La xifra la va fer pública ahir la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC), vinculada al sindicat UGT, coincidint amb el mateix dia que l’Estat cobrava als autònoms la quota mensual del març i abans que el consell de ministres aprovés l’ajornament de sis mesos en el pagament de les quotes de maig, juny i juliol.

“Exigim que l’Estat ingressi directament la part proporcional que no haurien d’haver pagat els autònoms al març o que automàticament s’aboni el 50% de la quota al demanar la prestació extraordinària”, insistia ahir la presidenta de la CTAC, Sandra Zapatero.

A més, el sindicat també va alertar que hi ha un grup important d’autònoms que, tot i tenir pèrdues importants, han de continuar treballant perquè no arriben a les caigudes de facturació exigides per l’Estat per acollir-se a l’atur. “No poden demostrar i acreditar la reducció del 75% de la facturació i no poden optar a la prestació extraordinària de cessament de l’activitat”, va lamentar Zapatero.

Precisament avui s’obre el període perquè els autònoms demanin l’ajut de la Generalitat, que en aquest cas serà d’un import màxim de 2.000 euros. Ara bé, segons el mateix decret, els treballadors per compte propi no podran complementar aquesta ajuda amb cap altra prestació, ni pública ni privada, entre les quals hi hauria les que està impulsant l’administració central. “La prestació serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat”, deixa clar el decret.

Aquesta limitació topa amb les declaracions que va fer el conseller de Treball, Chakir el Homrani, a RAC1, en què va assegurar que no hi hauria “limitacions” i que “qualsevol autònom” que pogués demostrar una reducció dràstica i involuntària de la facturació es podria acollir a l’ajuda.

La prestació té una pressupost màxim de 7,5 milions d’euros, i es preveu que pugui beneficiar un màxim de 4.500 autònoms. Per acollir-s’hi, l’autònom ha d’estar donat d’alta al règim especial dels autònoms de la Seguretat Social, tenir el domicili fiscal a Catalunya i estar en la llista d’activitats que va obligar a tancar el decret d’alarma del 14 de març. A més, haurà d’acreditar, segons diu el decret, una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica i que no disposa “de fonts alternatives d’ingressos”. Les ajudes s’atorgaran, afegeix el decret, “pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària”.

Els sindicats ja van reclamar ahir que les prestacions de la Generalitat i l’Estat puguin ser compatibles, perquè és tracta de dues línies d’ajut diferents. “No entendríem que un autònom no pogués demanar aquesta ajuda si ja ha sol·licitat la prestació extraordinària de l’Estat, que és un dret que també té”, va insistir la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya.

Alentiment de la pujada d’ERTOs

Pel que fa als treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), ja hi ha 547.837 afectats, segons les dades actualitzades que va donar ahir el departament de Treball. En comparació al dia anterior van créixer gairebé en 20.000 persones, i ja representen el 15,7% de la població ocupada a finals del 2019. Des que va començar la crisi del covid-19 les empreses han presentat 77.662 sol·licituds d’ERTO, el 74% de les quals es concentren a la demarcació de Barcelona, seguida de Girona, Tarragona i Lleida.

Des de l’anunci i la posada en marxa de l’enduriment del confinament, que inclou el permís retribuït recuperable per als treballadors de serveis no essencials, el nombre d’afectats per ERTOs ha tingut un cert alentiment respecte a finals de la setmana passada, en què es va arribar a un augment de fins a 70.000 persones en només un dia. Tot i així, si es manté la xifra de desocupats que hi havia a finals de febrer i s’hi sumen els afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació, les dades de l’atur que es publicaran demà assoliran el màxim històric d’un milió de catalans sense feina.

Brussel·les recupera el fons comú d’atur per la crisi del coronavirus

En plena esquerda de la Unió Europea per la resposta econòmica del coronavirus, la Comissió Europea intenta posar pau amb propostes de consens. Segons confirmen a l’ARA fonts comunitàries, Brussel·les té sobre la taula la proposta per articular un esquema de reassegurances per a aturats que s’activi com a part de la resposta econòmica conjunta al coronavirus. Seria finançat a través de bons emesos per la Comissió i avalats en part pels estats, i es concediria en forma de crèdits a interès mínim als que ho sol·licitin, com Espanya o Itàlia. D’aquí que països com Alemanya i els Països Baixos el vegin ara amb més bons ulls, segons apunten fonts diplomàtiques, ja que seria un esquema al qual s’acollirien els països amb dificultats per pagar els seus subsidis d’atur (Espanya o Itàlia, per exemple) i no suposa mutualitzar els riscos amb deute conjunt.