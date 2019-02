El Parlament aprova el decret contra les VTC

El Parlament de Catalunya ha validat aquest dijous el polèmic decret llei que regula les VTC i que va propiciar que Uber i Cabify abandonessin la seva activitat a Catalunya. La normativa, impulsada pel departament de Territori i Sostenibilitat, que encapçala Damià Calvet, ha tirat endavant amb els vots de JxCat, Esquerra, el PSC, Catalunya En Comú - Podem i la CUP. En contra hi han votat el PP i Ciutadans.

La posició que tindria Esquerra era el que més expectació havia generat. Històricament, el departament que dirigeix ara Pere Aragonès ha mostrat una comprensió cap al fenomen de l'economia col·laborativa i la disrupció tecnològica molt més elevada que la dels postconvergents. Malgrat això, ERC ha votat a favor de la normativa que establia que un cotxe de VTC només es pot contractar si es demana 15 minuts abans del servei, fet que el sector considera inassumible.

Aquesta mateixa setmana el Consell de Garanties Estatutàries advertia que aquest requisit atempta contra la llibertat d'empresa. I les autoritats de defensa de la competència, tant catalanes com espanyoles, han mostrat el seu rebuig cap als intents del sector del taxi d'expulsar els VTC.

La votació ha tingut lloc en una jornada en què més de 300 persones treballadores d'empreses del sector dels vehicles de transport amb conductor (VTC) s'han concentrat al Parc de la Ciutadella per demanar que el decret no fos aprovat.

Cop a l'ocupació

Durant la protesta els conductors de VTC han avisat que si la cambra catalana aprova la norma, al voltant de 3.000 persones es quedaran sense feina. "Fem acte de presència perquè vegin que som aquí i que ells decidiran si ens deixen treballar o ens fan fora", ha relatat un dels conductors, José Sánchez.

També han criticat que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) hagi fixat la precontractació mínima dels VTC a 60 minuts davant dels 15 que estableix el decret del Govern.

De fet, segons Sánchez, la incorporació del temps de carència per demanar un servei ha sigut el motiu pel qual plataformes com Uber o Cabify han decidit deixar de prestar servei a Barcelona. El conductor ha indicat que el d'aquest dijous era l'últim "cartutx" que els queda per lluitar i que si el Parlament aprovava el decret les empreses, com ha fet, tiraran endavant els acomiadaments que ja tenen preparats. "La majoria no som joves, som gent que ens costarà trobar una altra feina", ha alertat. "S'hi no s'aprova el decret, seguirem treballant", ha reclamat.