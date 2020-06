El BCE redobla amb 600.000 M€ més la injecció de fons per salvar l'economia

El Banc Central Europeu (BCE) redobla la injecció de fons per salvar l'economia. Aquest dijous ha anunciat que incrementa la compra massiva de deute anunciada al principi de la pandèmia del coronavirus en 600.000 milions d'euros més. S'afegeixen doncs als 750.000 milions d'euros anunciats al març. A més, el programa que inicialment estava previst per aquest 2020 s'allargarà, com a mínim, fins al juny del 2021. En total, doncs, són 1,35 bilions d'euros que busquen apuntalar la recuperació econòmica de la zona euro. I no descarta anar més enllà: "Les compres de deute es poden mantenir fins que es consideri quela fase de la crisi del coronavirus ha acabat", diu el comunicat.

La institució que lidera Christine Lagarde ha superat les expectatives més optimistes dels mercats i analistes que preveien, com a molt, una nova injecció de 500.000 milions d'euros més. Lluny queda la polèmica que va aixecar Lagarde en afirmar que el BCE "no està per abaixar les primes de risc" i va deprimir els mercats i va disparar les primes de risc. La presidenta del BCE va haver de sortir a apagar el foc ràpidament i l'entitat va respondre trencant tots els tabús amb l'anunci del programa de compra de deute de 750.000 milions que aquesta setmana ha gairebé duplicat. D'altra banda, els tipus d'interès es mantenen en mínims històrics del 0% en el tipus general i en el -0,5% en la facilitat de dipòsit.



L'anunci del BCE arriba després de l a sentència del tribunal constitucional alemany que va posar en dubte justament la legitimitat de les compres de deute massives, demanant al BCE que les justifiqui i obrint la porta a la possibilitat que el Bundesbank (major contribuent del BCE) les abandoni. Des d'aleshores, Lagarde ja ha fet un cop de puny sobre la taula en diverses ocasions, defensant que la institució que lidera continuarà fent tot el que calgui "sense immutar-se".

El Banc Central Europeu ha estat la institució europea que ha respost de manera més clara i ràpida a la crisi del coronavirus, garantint la compra massiva de deute dels estats que estan incrementant la despesa pública per garantir liquiditat a les empreses, protegir llocs de treball o garantir un mínim d'ingressos per als ciutadans. Ho va fer ja a mitjan març amb l'anunci d'un programa de compra de deute de fins a 750.000 milions d'euros , després d'un primer anunci tímid que va fer caure els mercats en picat. La previsió inicial d'aquest programa era gastar els diners dins aquest 2020, però aleshores ja es va obrir la porta a ampliar-la més enllà.

Espanya i Itàlia, els més beneficiats

Des d'aleshores, els països que s'han beneficiat més del programa són Itàlia i Espanya. Fins a finals de maig, l'entitat ha comprat deute per 234.665 milions d'euros en el marc d'aquest programa, és a dir que ja s'han executat el 30% de les adquisicions en menys de dos mesos de tot el programa de 750.000 milions. D'aquests diners ja comprats, més de 37.300 milions s'han destinat a comprar deute italià i gairebé 22.4000 a deute espanyol.

Per tant, són els més beneficiats perquè en teoria, el BCE hauria de repartir les compres de deute en funció d'allò que cada país aporta al capital de l'entitat. Però donades les circumstàncies està fent servir la flexibilitat que també li permet la normativa per actuar sobre els estats mésa fectats per la pandemia. D'aquesta manera, ha comprat 1.700 milions més de deute espanyol de què teòricament li correspondria. En canvi, el gran perdedor és França a qui el BCE ha comprat menys deute del què li correspondria per assignació teòrica.