El Prat perd un 64% de passatgers al març per la pandèmia

Les restriccions en el transport aeri per evitar la propagació i el contagi del covid-19 s'han traduït en una davallada de trànsit sense precedents a l'aeroport del Prat. El volum de passatgers es va enfonsar un 64% durant el mes de març, fins a tan sols 1,4 milions, segons les dades publicades aquest dijous per Aena. En el cas de Barajas, la caiguda va ser lleugerament inferior, de gairebé el 60%, i amb prou feines va fregar els dos milions de persones.

Dels cinc primers aeroports de la xarxa d'Aena, el Prat és el que va caure més i deixa l'acumulat d'aquest any en un retrocés del 23%, just per sobre dels vuit milions de viatgers. Per posar aquestes xifres en context, el març del 2019 l'aeroport de Barcelona va acollir pràcticament quatre milions de passatgers i creixia un 3,5% respecte a l'exercici anterior.

El tercer mes de l'any ha sigut el primer en què el covid-19 ha trasbalsat totalment les estadístiques del Prat. Tot i així, amb les alteracions de les últimes dues setmanes de febrer i la cancel·lació del Mobile World Congress, ja es va tancar amb un creixement del nombre de passatgers pràcticament pla, després de set anys de xifres rècord. La situació d'emergència també ha suposat que Aena publiqui les estadístiques uns dies abans del que és habitual.

En el conjunt de la xarxa del gestor aeroportuari, les mesures aprovades pel govern espanyol i la decisió de la majoria d'aerolínies de deixar els avions a terra ha provocat una reducció del 59% del trànsit total. Així doncs, vuit milions de persones van fer servir els seus aeroports arreu de l'Estat, en comparació amb els gairebé 20 milions de fa un any. L'estat d'alarma i el tancament de fronteres han limitat els viatges en avió als que es fan per raons de força major, com les repatriacions de ciutadans espanyols. A més, estan prohibits els vols entre la Península i les illes Canàries i Balears.

A l'aeroport de Girona el descens del trànsit aeri va ser encara més accentuat que a Barcelona, amb un retrocés del 68%, fins als 12.000 passatgers, però el supera el de Reus, on es va reduir un 72%, fins a uns escassos 1.300 passatgers. En aquest últim cas, la infraestructura ja sumava els dos primers mesos de l'any amb caigudes interanuals de passatgers, mentre que Girona va aconseguir créixer un 2,6% el febrer, just abans del xoc per la pandèmia.

Descomptes de tarifes a Alguaire i la Seu

Precisament,el consell d’administració d'Aeroports de Catalunya, que depèn de la Generalitat, ha aprovat aquest dijous un conjunt de mesures per als aeroports gestionats per la societat, Lleida-Alguaire i Andorra-la Seu d'Urgell. Així, ha acordat un descompte durant el 2020 del 50% en la tarifa d'estacionament d'aeronaus i un descompte del 100% en la tarifa de passatger. A més, ha acordat traslladar al ministeri de Foment la proposta perquè l'apliqui als aeroports d'Aena a Catalunya. Malgrat acollir avions que ara han quedat a terra, l'empresa garanteix també l'operativa dels aeroports i calcula una caiguda del 98% del trànsit aeri.