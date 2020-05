L'emprenyada de Santa Eulalia i el comerç post covid-19

Sap greu parlar de regals en èpoques tan complicades, però les videoconferències pròpies del confinament ens n'ha donat un d'inqüestionable: poder esbrinar què hi ha a les cases de gent tan important com són la presidenta de Tous o el conseller delegat de Mango. El Círculo Ecuestre els ha reunit aquest dimarts al matí en un webinar per parlar de com serà el comerç en l'era post covid-19. I com que és Enrique Lacalle Coll, vicepresident de l'entitat, qui els ha donat la benvinguda, s'ha convertit en el primer a satisfer aquest tipus de curiositats. A l'estudi des d'on parla hi té una pintura en què un domador de circ guia un cavall que corre amb una amazona a sobre. Quadre que, sense ensumar-s'ho, ha estat premonitori.

En aquesta trobada virtual, el domador és Luis Sans, propietari de la botiga de moda de luxe Santa Eulalia. La seva feina avui és conduir una conversa en què Toni Ruiz (conseller delegat de Mango) i Alba Tous exposin la seva opinió sobre el que ha passat, està passant i passarà amb els seus negocis i en el sector del comerç en general. Però ell, com l'artista de jaqueta vermella del quadre, ni pot ni vol quedar-se en segon pla.

"Ada Colau s'omple la boca amb el comerç de proximitat, sembla que per als dirigents del nostre Ajuntament només existeixi el comerç de barri", afirma, per introduir una pregunta sobre la importància del comerç de luxe. La contundència del seu missatge s'eleva en portar el debat al turisme –"Quan es va suspendre el Mobile World Congress es va començar a parlar de l'Opportunity Week i vam passar de la setmana dels milions a la setmana dels cèntims"– i no s'oblida de la política: "El que estava passant a Catalunya i continua passant d'alguna manera no ens fa una destinació gaire desitjable".

Els entrevistats el deixen fer. Només en aquest últim comentari sembla que no hi coincideix Alba Tous, que fa una gest com d'estar a punt d'opinar "Home, vols dir?" Però no ho sabrem mai, perquè Luis Sans pregunta directament al director general de Mango. Aquest opta per la resposta tèbia: "Jo recordo quan ens queixàvem de la quantitat de turisme que teníem i no fa tant d'això".

Males previsions en els comptes de resultats

I així, el protagonisme continua sent per al propietari de Santa Eulàlia, però Ruiz i Tous fan el seu paper. Poques confessions sobre com han viscut els últims mesos, com afronten l'any o si realment canviaran les coses. Tots tres asseguren que és un bon moment perquè la roba torni a arribar a les botigues a l'estació que toca ("La gent jove volem les coses per ara i ja", apunta Alba Tous, que ve a dir que no té sentit comprar un jersei de llana a l'agost). Que la pandèmia confirma que la clau del sector és l'omnicanalitat. I coincideixen en celebrar la resiliència mostrada pels comerços, la sorpresa de trobar-se tanta gent amb ganes de comprar tot just obrir les botigues i també estan d'acord a l'hora de tirar pilotes fora quan des de l'audiència se'ls pregunta pel compte de resultats a finals d'any.

Luis Sans trenca el gel. A Santa Eulalia preveuen un mar de pèrdues. Alba Tous riu significativament. "Nosaltres passarem pàgina aquest any", diu. I de Mango ni una pista: Luis Sans passa de seguida a la següent pregunta. I bé, arriba el final. I Lacalle s'acomiada evidenciant per què li agrada tant el domador: "Barcelona era un tret si no l'espatllen els polítics, era un tret si no l'espatlla la Cambra de Comerç". I el dard que anticipa el tema del següent webinar: "Barcelona es mereix un turisme de més qualitat".