Joan Canadell: "Si Catalunya hagués estat independent ho hauríem fet molt millor"

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha carregat aquest dimarts contra la gestió de la crisi del covid-19 per part del govern espanyol en una entrevista a l'ARA. "Si Catalunya hagués estat independent ho hauríem fet molt millor", ha assegurat, i ha criticat durament la centralització de l'executiu de Pedro Sánchez en l'estratègia per combatre la pandèmia. En la seva opinió, els estats petits com Dinamarca, Islàndia o els Països Baixos (o els "veritablement federals" com Alemanya) són els que han resolt millor l'emergència, fet que al seu parer reforça la creença que una Catalunya independent s'hauria adaptat millor a la situació. "Ha sigut una gran errada que haurà costat milers de vides", ha etzibat Canadell sobre la gestió de l'Estat.

D'altra banda, el president de la Cambra ha expressat les preocupacions dels empresaris catalans en el primer dia de tornada a la feina per a gairebé un milió de treballadors no essencials. Les companyies, ha explicat, estan neguitoses per la seva responsabilitat en cas que un dels empleats s'infecti del virus durant aquesta reincorporació als llocs de feina. "Que et carreguin el mort si hi ha un infectat no té cap sentit", ha insistit. De fet, ha assegurat que ahir mateix va preguntar per aquesta inquietud durant una trucada amb la ministra d'Indústria espanyola, Reyes Maroto, sense obtenir una resposta clara.

"La majoria de les empreses no tenim prou equips de protecció ni tests", ha recordat Canadell. Així doncs, considera que la tornada a la feina d’aquest dimarts és "precipitada" i que caldria haver esperat almenys una setmana o quinze dies més per aixecar el confinament total, com recomanaven alguns epidemiòlegs. En aquest sentit, ha destacat que, sense la possibilitat de fer tests, per a una companyia és molt difícil valorar si un treballador és asimptomàtic i pot contagiar la resta de la plantilla sense saber-ho. A aquests dubtes, el president de la Cambra hi ha afegit els relatius a la seguretat jurídica dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). "Hisenda pot determinar més tard que s'havien fet malament i imposar una sanció", planteja.

Impacte econòmic del 10% al PIB

Sobre l’impacte econòmic i la recuperació posterior, Canadell ha estimat que la caiguda del PIB es pot situar al voltant del 10%, mentre que l'atur dispararia la taxa per sobre del 20%. "Aquest any hi haurà xifres molt dolentes, però hem de fer la U tan petita com puguem", ha afirmat en referència a la sortida d'aquesta crisi. El president de la Cambra ha admès que el xoc serà especialment dur per a determinats sectors com la cultura, la restauració, el turisme o el comerç de proximitat i ha demanat mesures concretes per a cadascun. "Van començar abans que ningú el confinament i seran els últims en tornar a aixecar la persiana", ha defensat.

No obstant, Canadell s'ha mostrat confiat que aquelles persones que notin menys la crisi –perquè segueixen teletreballant i cobrant un sou– contribuiran a fer que la recuperació sigui menys dolosa. Des de la Cambra, calculen que aquestes famílies han estalviat prop de 2.200 milions d'euros durant el confinament. "Els que estiguin en aquesta situació han de fer que la roda del consum comenci a girar aviat", ha reclamat. A més, també ha defensat que la crisi del covid-19 obrirà oportunitats per a la creació de nous negocis i canviarà molts dels nostres hàbits de consum.