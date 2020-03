L'onada d'ERTOS gairebé duplica l'atur de febrer a Catalunya

La corba d'aturats temporals puja gairebé a la mateixa velocitat vertiginosa que la d'afectats per coronavirus. Les últimes dades donades per aquest dimecres pel departament de Treball confirmen que ja hi ha 342.602 treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), gairebé duplica l'atur de febrer a Catalunya, que va ser de 395.214 desocupats. La corba laboral, doncs, s'han disparat en un dia, amb 71.000 treballadors.

En total s'han presentat 41.555 EROs temporals. La demarcació més afectada és lògicament Barcelona (29.565), seguida per Tarragona (4.916), Girona (4.770) i Lleida (2.304).

En els darrers dies el catedràtic de dret del treball de la Universitat de Barcelona, Jordi García, ja ha advertit que " s'arribarà a xifres d'atur històriques", que no s'han vist ni amb la crisi del 1993 ni tampoc amb la del 2008. De fet si es sumen els desocupats del mes de febrer amb els afectats per ERTOs la xifra supera ja les 700.000 persones.

Tal i com han denunciat aquest dies els sindicats, l'economista Ernest Poveda, president de la consultora de recursos humans ICSA , assegura que sobretot les grans empreses estan presentant ERTOS injustificats. "Amb les mesures que s'han pres s'està afavorint a les grans empreses socialitzant les seves pèrdues", lamenta.

En aquest sentit, assegura que les ajudes s'ha de focalitzar en les petites i mitjanes empreses i en aquestes mesures -afegeix- s'hauria d'incloure, tal i com reclamen les patronals, la suspensió d'impostos durant un trimestre. "Si es fes aquest pas reduiríem part les expedients", manté.

L'economista, però, també creu que és imprescindible establir una renda bàsica per les persones més desafavorides perquè puguin "sobreviure" mentre duri la crisi del Covid-19.

El Corte Ingles presenta un ERTO per 22.000 treballadors

Entre les empreses que han presentat ERTOS aquest dimecres hi ha El Corte Inglés per 22.000 treballadors a tot l'Estat. El personal afectat cobrarà el 100% el sou, en lloc del 70% com preveu com a mínim la llei, gràcies el complement del 30% que ofereix l'empresa.

L'empresa argumenta la mesura per "causes de força major" i amb l'objectiu de mantenir l'ocupació. L'ERTO durarà 14 dies des de la publicació del decret d'estat d'alarma i s'allargarà depenent de la prolongació de la crisi provocada per la pandèmia de covid-19.

Viajes El Corte Inglés també presenta un expedient per 1.900 persones i Sfera un altre per 2.000 treballadors. Aquests afectats també cobraran 100% del seu salari.

El sector de concessionaris de venda també han anunciat aquest dimecres que els seus ERTOs afectaran a 20.000 treballadors dels 344 locals de venda de cotxes que hi ha a Catalunya, segons la patronal del sector Faconauto. Pel que fa a Espanya la xifra augmentarà fins als 151.000 empleats afectats. Els concessionaris van haver de tancar amb la declaració de l'estat d'alarma i les vendes de cotxes nous han baixat un 85%, mentre que la feina dels tallers ha caigut un 90%, amb un impacte que arribarà als 2.500 milions d'euros, segons Faconauto.