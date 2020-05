Treball anuncia ajudes de fins a 10.000 euros per a joves que vulguin ser autònoms i crèdits al tercer sector

El departament de Treball també ha començat la seva primera fase de desconfinament de les polítiques actives d'ocupació per fer front a la crisi del covid-19. El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha anunciat aquest dilluns un "primer pla de xoc" de 59,29 milions d'euros per donar suport a les persones que s'hagin quedat sense feina, als ajuntaments i als autònoms, microempreses, cooperatives i entitats del tercer sector. Els ajuts s'aprovaran aquest dimarts amb el decret llei de mesures urgents del Govern i es distribuiran en sis línies d'actuació.

En la primera línia es destinaran 14 milions d'euros per contractar 1.120 persones que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació des del 16 de març a causa de covid-19 o aturats de llarga durada que actualment no reben cap prestació. La contractació serà per un període de nou mesos a jornada completa i on també faran formació.

En una segona acció, que comptarà amb un pressupost de 12 milions d'euros, es preveu ajudes de fins a 10.000 euros per a 2.200 joves d'entre 18 i 29 anys que vulguin ser autònoms. Amb aquests diners disposaran, segons el conseller, d'una renda de subsistència mentre tiren endavant el seu projecte. Alhora també es destinaran 1.040.000 euros per donar assessorament a treballadors per compte propi per millorar els seus models de negoci i fer-los créixer. Es preveu que aquesta partida ajudi a un miler d'autònoms.

La tercera línia té un pressupost de 5 milions d'euros i preveu arribar a 1.100 microempreses o autònoms, que tinguin contractades fins a 10 persones, i que hagin mantingut els seus treballadors ja sigui a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o reduint les jornades laborals de la plantilla durant el covid-19. L'ajuda serà la meitat del salari mínim interprofessional, 475 euros, per un màxim de tres empleats durant sis mesos i amb el compromís de mantenir tots els treballadors durant un any.

En la quarta actuació es destinaran 14 milions d'euros perquè l'Institut Català de Finances pugui oferir préstecs a empreses socials, cooperatives i tercer sector per finançar inversions i en la cinquena hi haurà un partida de 5,5 milions d'euros per a 250 projectes de microempreses, autònoms, cooperatives i entitats d'economia social perquè puguin fer una transformació digital del negoci.

Finalment també es donarà suport als ajuntaments i consells comarcals per fer una diagnosi i dinamitzar l'activitat econòmica del territori. En aquest punt es destinaran 6,75 milions d'euros. "Podran contractar personal tècnic per un període de 12 mesos per fer i executar el pla de reactivació socioeconòmica", ha concretat el conseller.

Més de 150.000 afectats d'ERTO, sense atur

A partir d'aquest dilluns s'està cobrant la prestació d'ERTOs de finals de març, a qui no se li ingressés, i la d'abril. Segons Treball més de 150.000 afectats per aquests expedients a Catalunya es podrien quedar sense cobrar-la aquest mes. La setmana passada el departament va assegurar que la xifra podria arribar al mig milió però el titular de Treball l'ha rebaixat basant-se en les últimes informacions del servei estatal d'ocupació (SEPE).

Pel que fa a la línia d'ajuda d'urgència de 200 euros per les persones que no han rebut encara una prestació, la Generalitat ja té 70.980 sol·licituds i començaran a pagar-ne 15.415 entre dimarts i dimecres.