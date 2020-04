Ajuda de 200 euros a les famílies que perdessin un 30% dels ingressos el febrer

L'ajuda de 200 euros per a persones afectades per la crisi econòmica de la covid-19 serà per a famílies que puguin acreditar que en el seu conjunt han patit una reducció superior al 30% en els ingressos del mes de febrer, i que, a més a més, no hagin cobrat, entre març i abril, més de 2098,3 euros. Així ho ha indicat el departament de Treball i Afers Socials en un comunicat, després que el vicepresident Pere Aragonès anunciés la prestació en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'.

Segons el Govern, unes 100.000 famílies podrien rebre l'ajut, que beneficiaria en total unes 300.000 persones. A més, per cobrar aquest pagament extraordinari, un afectat per expedient de regulació d'ocupació (ERTO) ha de tenir càrregues familiars. L'ajuda la podran demanar treballadors afectats per ERTO, treballadors amb contractes temporals acomiadats per culpa del coronavirus, i autònoms que han vist disminuïts els ingressos i han demanat el cessament d'activitat.

En total, el Govern hi destinarà 20 milions d'euros. Segons el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, la mesura pretén ajudar a les famílies que han patit una reducció "dràstica" dels ingressos i que encara no han cobrat la prestació d'atur a què tenen dret.

"Amb aquesta ajuda d'emergència intentem pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes famílies fins que arribi la prestació", ha afirmat el Homrani. L'ajuda serà compatible amb la percepció de qualsevol altra prestació de les altres administracions, públiques o privades.