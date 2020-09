Els creditors donen llum verda a la venda de Scytl a la irlandesa Paragon

El concurs de creditors de l’empresa catalana de vot electrònic Scytl s’acosta al seu desenllaç. El grup irlandès Paragon passarà a controlar la companyia tecnològica, després de mesos de negociacions amb la banca per trobar una solució a la seva liquidació, segons ha pogut saber l’ARA de fonts pròximes a l’operació. Ahir era la data límit que havia donat el jutge als creditors per arribar a un acord sobre la proposta de Paragon, que, com va avançar La Vanguardia, eral’única oferta en aquesta fase. Scytl arrossegava un deute de 75 milions d’euros, dels quals els creditors n’acabaran cobrant només 3 com a contrapartida per les marques i llicències que es quedarà el comprador, apunten les mateixes veus. El grup irlandès -que el 2015 va comprar el 80% de Service Point- els ofereix cobrar la suma en tres pagaments diferits el 2021, el 2022 i el 2023. L’altra opció seria cobrar la compensació en accions de Service Point.

El concurs de creditors de Scytl va enganxar cinc bancs (el Sabadell, el Santander, el BBVA, Bankinter i el Deutsche Bank) i una entitat financera pública, l’Institut Català de Finances, que havien prestat fons a la companyia.

Segons ha pogut saber aquest diari, els més grans d’entre els creditors han donat llum verda a l’oferta irlandesa, i en aquests casos és habitual que les entitats menys exposades segueixin la recomanació de les que ho estan més.

La plataforma de vot electrònic havia aconseguit renegociar el deute amb la banca en una ocasió anterior, però els ingressos insuficients i les pèrdues que acumulava no li han permès tenir una segona oportunitat. Consultada ahir per l’ARA, Scytl no va fer valoracions sobre el punt final d’aquest procés.

El seu futur comprador té la intenció de donar continuïtat a l’empresa i, per tant, mantenir el centenar d’empleats que encara treballa a les oficines de Barcelona i les filials als EUA, el Canadà i França. Paragon és un grup irlandès de comunicacions que l’any passat va facturar gairebé 1.000 milions d’euros i té una divisió dedicada als serveis d’identificació a la qual podria sumar el programari d’encriptació que Scytl fa servir per als processos de vot electrònic.

Tot i així, aquesta venda suposa un abans i un després en la gestió de la companyia, una de les eternes promeses de l’ecosistema tecnològic català. Scytl va néixer el 2001 com a spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i haver aconseguit plantar cara al gegant del sector a Espanya, Indra, Scytl va ensopegar amb el negoci de les eleccions a països en vies de desenvolupament. Després d’alguns intents de trobar nous ingressos en els comicis per al sector privat i fer alguns canvis en la cúpula, Scytl va presentar concurs de creditors a finals del 2019. Des d’aleshores s’ha conjurat per trobar un inversor que salvés al màxim el projecte inicial.

Primera oferta aturada

Quan va sol·licitar la liquidació al jutge, Scytl va proposar que qui comprés els seus actius -l’empresa compta amb programari valuós i una plantilla qualificada- fos el fons nord-americà Sandton Capital. Tot i així, el jutge va considerar que la companyia catalana estava forçant que la venda fos a aquesta firma concreta i va demanar que s’obrís un procés competitiu per valorar si hi havia ofertes millors. Així va ser com va arribar la proposta de Paragon, que millorava l’oferta de Sandton.