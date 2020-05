El fons autonòmic per refer-se del covid-19 quedarà al marge del dèficit

La crisi del covid-19 ja té repercussions també en el sistema de finançament autonòmic. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest diumenge en la seva compareixença que el fons de reconstrucció de 16.000 milions d'euros per a les comunitats no computarà en el càlcul de l'objectiu de dèficit. Així doncs, l'exigència sobre les autonomies es mantindrà en el 0,2% encara que rebin una injecció extra de l'Estat per fer front a la despesa social i sanitària generada per l'emergència del coronavirus.

Montero ha avançat nous detalls sobre aquest instrument que, com ha repetit la ministra, "no és un préstec" sinó que tindrà forma de transferències directes no reemborsables que l'Estat concedirà a fons perdut. La portaveu del govern espanyol ha remarcat, doncs, que el fons és una mesura "addicional" i no en substitueix d'altres com el fons de liquiditat autonòmic (FLA) o les bestretes. La primera fase d'aquesta injecció de recursos, de 6.000 milions d'euros, estarà disponible "a curt termini", mentre que els altres dos trams s'entregaran abans que acabi l'any.

Com es posarà en marxa? L'executiu socialista ha triat la via del reial decret llei per engegar el fons perquè es tracta d'una mesura "excepcional" i temporal. Per distribuir aquests recursos entre les diferents comunitats, l'executiu espanyol farà servir la informació que aquestes mateixes administracions han aportat en els últims mesos sobre l'impacte de la pandèmia i fixarà determinats paràmetres.

D'aquesta manera, els 10.000 milions d'euros reservats per a la despesa sanitària es repartiran segons els indicadors oficials d'afectació del virus (per exemple, la contractació extra de personal o la inversió en més llits per a les UCI), mentre que els 1.000 milions per a ajudes socials seguiran criteris poblacionals. Pel que fa als 5.000 milions destinats a la caiguda d'ingressos propis, el càlcul es farà tenint en compte la davallada en la recaptació de cada territori.

"Cap comunitat pot dir que ha tingut problemes de liquiditat"

La ministra d'Hisenda ha tornat a recordar que les comunitats van rebre 7.900 milions d'euros més que l'any anterior del finançament autonòmic i ha advertit que amb les previsions actuals del PIB enviades a Brussel·les (una caiguda de més del 9% el 2020), aquests recursos haurien estat molt inferiors. "Cap comunitat pot dir que ha tingut problemes de liquiditat per afrontar la pandèmia", ha dit Montero després de les tensions pel finançament amb la Generalitat. A més, ha insistit que el seu govern farà el possible per evitar que hagin d'aplicar retallades.