La desacceleració frena el preu de l’habitatge a Barcelona

El preu de l’habitatge lliure a la ciutat de Barcelona es va situar al tercer trimestre en 3.300 euros el metre quadrat, segons les dades de taxacions publicades ahir pel ministeri de Foment. Aquest preu situa Barcelona com la segona capital de província més cara d’Espanya, només superada per Sant Sebastià, amb 3.356 euros. El preu reflecteix un encariment interanual encara molt elevat, del 10% respecte al mateix trimestre de l’any passat. Però el cert és que l’augment de preus està frenant: en el tercer trimestre, el metre quadrat a Barcelona era només 2,80 euros més car que el segon trimestre, és a dir, hi va haver un augment intertrimestral del 0,08%.

L’estancament de preus que s’està produint és atribuïble a la desacceleració de l’economia, segons José García Montalvo, catedràtic d’economia de la Pompeu Fabra i estudiós del mercat immobiliari. Per a aquest expert, els preus “han tocat sostre”, fet que reflecteix la desacceleració de l’economia que s’està vivint. A més, García Montalvo destaca que les dades del ministeri, basades en les taxacions, van amb cert retard respecte d’altres indicadors, com les dades dels notaris i els registradors i, fins i tot, les ofertes dels portals immobiliaris, que ja mostren des de fa uns mesos que els preus estan deixant de créixer.

Barcelona ciutat, que ha liderat l’augment de preus en els últims anys, és la primera mostra d’aquest estancament. En altres llocs encara creixen. Per exemple, en el conjunt de Catalunya, el preu del metre quadrat al tercer trimestre era de 1.964 euros, un 4,8% superior al mateix trimestre de l’any passat i un 0,7% més que el trimestre anterior. Al conjunt de l’Estat, el preu se situava al tercer trimestre en 1.589 euros, un 3,2% més que fa un any i un 0,1% més que al trimestre anterior.

Les dades demostren que la frenada dels preus ha arribat primer a aquelles ciutats on el mercat immobiliari es va recuperar abans i els preus van pujar més ràpidament. Barcelona n’és un exemple, però passa alguna cosa similar a Madrid, on al tercer trimestre el preu del metre quadrat es va situar en 3.016 euros, un 9,65% superior al mateix trimestre de l’any passat, però només un 0,13% més alt que el trimestre anterior.

Sant Cugat, líder a Catalunya

També passa a Sant Cugat del Vallès, la ciutat de més de 25.000 habitants amb l’habitatge més car de Catalunya i la segona d’Espanya. A la ciutat vallesana el preu del metre quadrat al tercer trimestre es va situar en 3.328 euros, una xifra un 10,6% superior al mateix trimestre de l’any passat, però un preu lleugerament inferior (un 0,26%) al del segon trimestre.

L’alentiment dels preus a Sant Cugat i Barcelona no es reprodueix de la mateixa manera en la resta de ciutats amb els pisos més cars de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’efecte taca d’oli es continua produint i l’augment de demanda en alguns municipis, provocat per persones que opten per buscar casa fora de Barcelona, continua generant un augment dels preus en algunes zones metropolitanes. És el cas de Castelldefels, la tercera ciutat més cara de la província de Barcelona, on el preu del metre quadrat ha pujat gairebé un 40% l’últim any, i del segon al tercer trimestre l’increment ha vorejat el 5%. A Castelldefels el preu del metre quadrat se situava al tercer trimestre en 2.912 euros, quan fa un any era de 2.083 euros.

Una cosa similar ha passat a Sant Joan Despí, amb una pujada intertrimestral del 0,85% però interanual del 16,9%; també a Esplugues de Llobregat, on la pujada respecte al segon trimestre va ser del 3,1% però respecte al tercer trimestre de l’any passat va ser del 16,5%, i finalment a Gavà, on al tercer trimestre va pujar un 2,3% respecte al trimestre anterior i un 9,3% respecte a fa un any.

UN ALENTIMENT A DUES VELOCITATS

0,08%

És l’increment del preu del metre quadrat a la ciutat de Barcelona (3.300 euros) al tercer trimestre respecte del trimestre anterior. Però un 10% més que fa un any

40%

És l’increment del preu del metre quadrat a Castelldefels l’últim any, cosa que reflecteix que els increments han passat de Barcelona a la perifèria

3.328 €

És el preu del metre quadrat a Sant Cugat, la segona ciutat més cara després de Sant Sebastià, però on el preu va baixar un 0,26% respecte al trimestre anterior