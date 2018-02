El descapotable elèctric de Tesla es desvia de la ruta a Mart i va cap al cinturó d'asteroides

El descapotable elèctric de Tesla que va llançar ahir el coet Falcon Heavy ja ha abandonat l'òrbita de la Terra i es dirigeix cap al cinturó d'asteroides -l a regió del sistema solar que es troba entre les òrbites de Mart i Júpiter- segons ha explicat el fundador del fabricant de cotxes, Elon Musk, al seu compte de Twitter. Així doncs, la destinació del 'vehicle espacial' no serà Mart, on havia d'arribar en un termini de sis mesos, encara que el cotxe s'endinsa en l'espai.

No obstant, el coet -amb 70 metres d'alçada i unes 65 tones de pes- ja ha aconseguit el seu primer objectiu: enlairar-se i sortir de l'òrbita terrestre sense problemes. També ha pogut recuperar les primeres etapes del dos dels tres propulsors, que han tornat a la Terra de manera controlada minuts després de l'enlairament. L'últim, però, no ha pogut aterrar a la plataforma marítima situada enmig de l'Oceà Pacífic i ha acabat caient al mar.

El coet es va enlairar ahir dues hores i 45 minuts més tard del previst, a causa dels forts vents a gran altitud que haurien pogut complicar la seva trajectòria inicial. La nau estava formada per dos coets laterals i un de central: els dos primers es van desprendre als dos minuts de l'enlairament i van tornar de forma controlada al Centre Espacial Kennedy de Florida.

Centenars de milers de persones han seguit la proesa del Falcon Heavy en directe per internet, en el que s'ha convertit en una campanya publicitària inèdita per a Tesla. Un vídeo publicat pel mateix Musk ha mostrat l'automòbil flotant per l'espai amb la Terra de fons.