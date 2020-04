Mango posarà en quarantena cada peça que s'emprovin els seus clients

A l’espera que el govern espanyol autoritzi la reobertura de botigues i determini quines mesures hauran de complir per fer-ho, les dues grans empreses de moda catalanes, Mango i Desigual, ja tenen preparats els seus propis plans per tornar a l’activitat. De fet, les dues companyies ja els estan aplicant en països on han reprès l’activitat, com Alemanya o Àustria, adaptant-los a la normativa dictada per cada govern.

Una de les mesures que preveu el pla de Mango contra el coronavirus és que es posarà en quarantena durant 48 hores cada peça que s’emprovi un client o que hagi estat retornada. Concretament es desinfectarà i es guardarà en una bossa de plàstic en una zona habilitada del magatzem abans de tornar-la a posar a la venda.

El pla contra el covid-19 de la companyia d’Isak Andic començarà abans que s’obrin les botigues. La cadena farà una neteja exhaustiva amb productes desinfectants a tots els locals abans d’aixecar persianes. Un cop oberts els locals, es reforçarà l’equip de neteja a les botigues, mentre que els ascensors només els podran utilitzar alhora un màxim de dues persones. També es retiraran tots els productes que fins ara es podien testar, com les colònies.

Abans d’accedir a les botigues, Mango facilitarà a tots els clients i treballadors gel desinfectant i guants i, a més, els empleats portaran mascareta. L’aforament estarà limitat i a l’entrada de la botiga se senyalitzarà la quantitat de persones que poden accedir-hi. La política de l’empresa serà que hi hagi com a màxim una persona per cada 10-20 metres quadrats. A més, tant el personal com els clients hauran de mantenir una distància d’1,5 metres.

Pel que fa als emprovadors, si es dona permís per reobrir-los es farà de manera parcial, alternant-ne un d’obert i un de tancat, per garantir la distància de seguretat. Les cues hauran de respectar també els 1,5 metres de separació entre clients i es deixarà de donar la fitxa que indica amb quantes peces de roba s’accedeix als emprovadors. A l’hora de pagar, es podrà fer tant en efectiu com amb targeta, però sempre mantenint la distància d’1,5 metres. Els datàfons es desinfectaran cada cop que s’utilitzin. La cadena també preveu seguir fent comandes online amb recollida a la botiga.

En el cas de Desigual, que ahir va reobrir les botigues de Txèquia i els Emirats Àrabs, també està optant per controlar l’aforament, reforçar la desinfecció de les botigues, els emprovadors i les zones d’ús intern i per utilitzar mascaretes, guants i gel desinfectant.

Desigual, però, reduirà l’estoc que exposarà als locals i promourà el pagament amb targeta de crèdit o mòbil. “Ens plantegem exposar menys peces al públic guardant-les al magatzem perquè els clients puguin emportar-se-les sense que ningú les hagi tocat”, explica a l’ARA Alberto Ojinaga, director general de Desigual.

Aquests canvis a les botigues físiques aniran acompanyats d’un reforç de la venda online. “Des de l’estat d’alarma hem reforçat aquest canal amb promocions i descomptes, ampliant els terminis de devolució i reforçant mesures de seguretat i higiene en les entregues a domicili”, afegeix Ojinanga.

Ni Mango ni Desigual donen xifres de quina ha estat la venda online des que va començar el confinament. El que sí que expliquen és que al principi de l’estat d’alarma es va frenar, però que a mesura que s’ha anat allargant les compres per aquest canal han anat augmentant. “Enfortirem aquest canal, la possibilitat de canviar i tornar la roba de manera àgil i fàcil”, insisteix el director general de Desigual.

ERTOs

Davant del tancament de botigues fa un mes i mig, les dues companyies van presentar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). El de Mango afectava 4.767 empleats, bàsicament els que treballen en botigues tant a Espanya com a la resta de països, el personal de la seu central de Palau-solità i Plegamans i el del centre logístic que té a Lliçà d’Amunt. Mango té 400 locals a l’Estat. Pel que fa a Desigual, l’expedient temporal incloïa 1.359 empleats, dels quals 746 treballen a les 87 botigues que té a Espanya, mentre que la resta són a les oficines i a logística.