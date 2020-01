El sou dels directius creix el doble de ràpid que el dels empleats rasos

Mentre que els directius van cobrar l'any passat de mitjana 3.700 euros més que el 2018, l'increment salarial mitjà en el cas d'un empleat ras va ser de 430 euros. Així, l'evolució dels sous l'any 2019 ha sigut globalment positiva, però la distribució de la riquesa creada no ha sigut equitativa. Aquesta és la conclusió principal de l'informe que han presentat aquest dijous l'escola de negocis EADA i el grup ICSA, que indica que els sous creixen aproximadament el doble que l'any passat, però amb significatives diferències en funció del càrrec. És a dir, els directius espanyols cobren, de mitjana, gairebé 85.000 euros l'any (un 4,6% més que l'any anterior); els càrrecs intermedis, uns 43.000 euros l'any (un 3,4% més), i els empleats, poc més de 23.000 (un 1,9% més).

"El que hem de veure és l'impacte real en la butxaca a nivell brut: estem parlant d'uns 300 euros més d'ingressos mensuals dels directius, davant dels 36 més per als empleats", ha analitzat Ernesto Poveda, president de la companyia que ha elaborat l'informe. Malgrat això, ha matisat, és un augment més significatiu del que es registrava l'any passat, quan els sous dels empleats van créixer només un 0,1%.

Les dades presentades, que recullen l'evolució des del 2007, quan ja hi havia símptomes de crisi, assenyalen una altra aparent bona notícia: amb una inflació acumulada en aquest període de dotze anys del 17,4%, les rendes salarials més bàsiques aconsegueixen recuperar el poder adquisitiu perdut durant la crisi ( l'any passat, la mateixa comparació indicava que en perdien). Ara bé, amb això "no n'hi ha prou", ha indicat Poveda. En primer lloc perquè tant els directius com els càrrecs intermedis s'enriqueixen molt per sobre dels empleats, però sobretot, ha afegit, perquè si es compara aquesta recuperació de poder adquisitiu amb les dades del PIB no hi ha proporcionalitat en els increments salarials.

Si s'analitzen les xifres basant-se a la dimensió de les empreses, s'evidencia que són les més petites les que han fet més esforços. L'explicació és senzilla: l'increment és conseqüència de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI). Les organitzacions amb menys de 50 empleats o menys de 10 milions d'euros de facturació han apujat un 5,7% el sou als seus directius, un 3,7% el dels càrrecs intermedis i un 5% el dels empleats.

Quant al potencial augment de l'SMI impulsat pel nou govern, l'advocat expert en relacions laborals Jordi Costa ha dit que "a les pimes els fa por. "Caldria fer una anàlisi tècnica de les conseqüències, perquè aquest últim any ja ha pujat significativament, i cal mirar bé el que passaria si l'augmentessin més, perquè això pot generar més economia submergida", ha posat com a exemple el també professor d'EADA.

Madrid té els directius més ben pagats

A Catalunya els salaris estan per sobre de la mitjana espanyola. Els directius cobren al Principat uns 86.500 euros l'any, els càrrecs intermedis gairebé 44.000 i els empleats generals més de 23.500 euros. És, de fet, la segona comunitat que paga més bé els directius i on, segons Poveda, "s'està reaccionant més positivament al repartiment de la riquesa creada que a la resta del país". Però està per darrere de Madrid, on els directius cobren gairebé 90.000 euros l'any i els càrrecs intermedis més de 45.500. Ara bé, aquest rànquing no es replica en el cas dels empleats, ja que en aquest cas les dues grans capitals espanyoles són superades per Navarra, on es paga de mitjana uns 25.500 euros anuals als empleats. "Això es deu possiblement al fet que hi ha més solidesa industrial i d'altres sectors complementaris", ha assenyalat Poveda.

En aquesta línia, a escala estatal s'identifica una tendència alcista dels sous dins de la indústria i certa recuperació en el sector de la construcció. "El que em preocupa és que un dels pilars de la nostra economia, el comerç i el turisme, està baix en tots els sentits: no només pel que fa als directius [cobren més de 72.500 euros l'any]. És un sector que representa el 12% del nostre PIB i és el menys afavorit en el repartiment de la riquesa creada", ha manifestat el president del grup Icsa. Pel que fa al sector que paga més bé tant a directius com a càrrecs intermedis, poques sorpreses: encapçalen el rànquing les companyies dedicades a la banca i a les assegurances.