L'economia europea intensifica la frenada

La desacceleració econòmica es fa cada vegada més evident. Les últimes xifres de creixement econòmic del PIB del conjunt dels països europeus ho posen de manifest. Cada trimestre d'aquest 2018 ja s'havia anat reduint el ritme de creixement respecte al mateix trimestre de l'any anterior, però en l'últim de tots la frenada és encara més intensa. El PIB del conjunt de la zona euro va créixer un 1,7% el tercer trimestre d'aquest any, segons les dades que ha publicat aquest dimarts l'agència europea d'estadística, Eurostat. És una reducció de cinc dècimes respecte al creixement interanual que s'havia registrat el trimestre anterior, més del doble del que s'havia reduït en el primer trimestre.

Si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior, el creixement per als països de l'euro és només del 0,2%, una taxa que queda lluny del 0,7% que s'havia arribat a registrar en l'últim trimestre de l'any anterior. La frenada és progressiva però s'intensifica. I també es fa evident si ens fixem en l'Europa dels Vint-i-vuit i no només en els països de l'euro. En aquest cas, el creixement interanual –és a dir, comparant el tercer trimestre d'aquest any amb el mateix de l'any anterior– és de l'1,8%, i el trimestral, del 0,3%.

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ja ho constatava la setmana passada en la reunió del consell de l'organisme. Draghi va admetre que els indicadors es mostren "més febles", però malgrat l'evidència no va voler fer cap canvi en el full de ruta de la política d'estímuls del BCE.

Itàlia s'estanca

Però per què frena l'economia? Com bé va dir Draghi, i com coincideixen diversos organismes i institucions, els vents de cua que han estat empenyent l'economia europea i global comencen a frenar i es posa de manifest que hi ha riscos antics encara latents, a més d'altres de nous. El Brexit és un dels factors d'inestabilitat que afecten l'economia europea, però també ho fan la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i ara, també, les incerteses que provoca l'actitud d'Itàlia davant les exigències pressupostàries de Brussel·les.

De fet, aquest dimarts també s'han conegut les dades de l'evolució del PIB italià que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística italià (Istat). L'economia del país ha deixat de créixer. El tercer trimestre del 2018, el PIB italià no va canviar respecte al trimestre anterior. Sí que ha crescut un 0,8% en comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, però se situa molt per sota de la mitjana de l'1,7% interanual que ha crescut la zona euro.

L'Istat especifica en el seu comunicat que el tercer trimestre del 2018 va tenir "dos dies feiners més que el trimestre anterior, i els mateixos comparats amb el mateix trimestre de l'any anterior". A més, relaciona les xifres amb l'increment del valor que hi aporten l'agricultura, el sector forestal, la pesca i els serveis i amb el descens del pes de la indústria. La contribució de la demanda, però, és "nul·la".

Cap preocupació a Brussel·les

Aquestes xifres, però, no fan saltar cap alarma ni són motiu de preocupació per a la Comissió Europea. Fonts de l'organisme expliquen que "encara s'identifica creixement econòmic" i que, malgrat que s'accentuï la desacceleració, "el creixement fonamental és manté". De fet la Comissió prefereix fer una interpretació positiva de les xifres i assegura que es tracta del 22è trimestre consecutiu d'expansió després de la crisi econòmica. La Comissió conclou que encara es noten els impactes positius de la política monetària del BCE i afirma: "No és que tot vagi perfecte, però hi ha creixement econòmic".

Malgrat la freda reacció de la Comissió Europa, però, avui el mateix organisme ha publicat l'Indicador de Sentiment Econòmic (ISE), que també revela una caiguda d'1,1 punts a l'eurozona (fins als 109,8) a l'octubre. Al conjunt de la UE també es produeix una caiguda de 0,8 punts. Val a dir que Espanya és l'únic país on hi ha un clar augment de la confiança (+1,9 punts), mentre que Alemanya (-1,3), França (-1,2) i Itàlia (-0,9) registren caigudes.