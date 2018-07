La Generalitat preveu que la inversió industrial assoleixi màxims el 2018

Malgrat la inestabilitat política dels últims mesos, la indústria catalana va mantenir-se aliena a la situació i va registrar alguns dels millors resultats dels últims anys. Així ho corrobora l'informe anual sobre la indústria catalana, presentat aquest dilluns per la consellera d'Empresa i Competitivitat, Àngels Chacón.

Entre els indicadors que reuneix l'informe, un dels més destacats és l'evolució de la inversió industrial. El 2017 (any a què fa referència el document), la inversió industrial va experimentar un creixement del 12% respecte a l'exercici anterior. Es tracta del segon millor augment des que s'elabora l'informe, tan sols a dues dècimes de l'evolució registrada el 2015 (del 12,2%). Segons la Generalitat, els motius que van afavorir aquest comportament responen a factors tècnics (com ara l'accés a les noves tecnologies), l'evolució de la demanda i la situació financera.

En aquest sentit, la Generalitat apunta que el 2018 batrà tots els rècords en inversió industrial. Segons les previsions del departament d'Empresa i Coneixement, està previst que la inversió industrial augmenti un 13,4% interanual, la xifra més elevada des del 1996. L'augment inversor és especialment remarcable al sector energètic i al de béns d'equipament. Segons Matilde Villarroya, directora general d'Indústria, les dades "posen de manifesta una confiança elevada de les empreses en el futur industrial de Catalunya".

Milloren les exportacions

Un dels altres indicadors que destaca l'informe fa referència a les exportacions. El 2017 van experimentar un augment del 8,7% respecte a l'any anterior, una taxa que no es registrava des del 2011 (dues dècimes per sota la mitjana espanyola). Dins aquesta categoria, el comportament de les exportacions d' alt contingut tecnològic (productes farmacèutics, electrònica, informàtica, etc.) és especialment rellevant. En aquest cas, l'augment interanual va ser del 9% el 2017.

Per altra banda, les importacions també van créixer, però a un ritme lleugerament inferior. La compra de productes industrials provinent de l'exterior va créixer un 8,3% respecte al 2016, i la Unió Europea va ser el principal proveïdor de Catalunya.

El sector més dinàmic

A hores d'ara, el pes de la indústria catalana sobre el PIB és del 21,4%, tres dècimes més que l'any 2016. Davant aquestes dades, la consellera Chacón dona per assolit l'objectiu de la iniciativa 20/20 (una mesura comunitària que té com a objectiu que, de cara al 2020, el pes de la indústria sobre el PIB a totes les economies de la Unió arribi al 20%). Per a Chacón, el pròcim pas passa per "estar a prop del 25%", però ha comentat que "no s'haurien de menystenir" els nombres assolits. De fet, la indústria va ser el sector més dinàmic de l'economia catalana el 2017 (va registrar una variació interanual del 4,9%), seguit de la construcció amb un 4,7%.