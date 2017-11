El consum elèctric va augmentar a l’octubre tot i la situació política

El referèndum, la incertesa política i les protestes al carrer van marcar el mes d’octubre, origen per a molts analistes d’un punt d’inflexió en la bona marxa econòmica a Catalunya que amenaça les previsions de principis d’any. Els estudis dels principals centres d’anàlisi espanyols han previst una afectació sobre el producte interior brut en l’últim trimestre. Les dades de consum elèctric no haurien notat cap contracció en el mes d’octubre, escenari de manifestacions i d’una aturada de país el 3 d’octubre per protestar contra la violència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el referèndum. Segons les dades analitzades per la Generalitat a què ha tingut accés l’ARA, basades en les que facilita Endesa, el consum energètic va créixer a l’octubre un 1,2% respecte al mateix mes del 2016.

Aquest balanç s’ha depurat per corregir els efectes de laboralitat (la diferència en el nombre de dies festius i laborables entre el mateix mes dels dos anys) i de temperatura (que condiciona l’ús de sistemes de calefacció i de refrigeració). Sense aquesta correcció, l’augment hauria sigut de l’1%. El 3 d’octubre, quan es va produir una aturada que va afectar l’activitat econòmica, s’ha considerat com un dissabte, en tenir en compte que aquell dia el consum elèctric a Catalunya va caure un 20%, segons les dades de l’administració catalana. Durant tot el mes es van consumir 3.846 gigawatts.

El turisme també resisteix

Les estadístiques, calculades en termes d’energia de barres de central, mostren com l’octubre d’aquest any va ser el tercer octubre consecutiu que va créixer, i es van trencar les caigudes que van marcar la crisi econòmica. L’1,2% registrat aquest any és superior al creixement del 0,8% de l’any passat. El balanç és, però, inferior als creixements que la demanda elèctrica estava experimentant en els últims mesos. Les últimes dades publicades per Endesa, corresponents al mes d’agost, mostraven una alça aquell mes del 3,4% (sense correccions d’estacionalitats) i l’acumulat anual en els primers vuit mesos de l’any era un 2,5%.

El sector turístic, sobre el qual pesa la sospita d’una caiguda de les reserves hoteleres, tampoc va patir cap davallada, a partir de les dades d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’octubre. Segons aquestes dades, el sector va millorar un 3,6% a l’octubre, fins als 2,28 milions de persones. Aquell mes el nombre d’assalariats que treballen amb activitats vinculades al sector turístic hauria crescut un 4,4%, fins a 1,8 milions de persones. El volum de treballadors autònoms va repuntar només un 0,5%, fins a 477.720 persones, segons les dades de la Seguretat Social.

El repunt més gran es va donar en l’àmbit de les agències de viatges, on l’afiliació es va disparar un 5,9% (59.689 afiliats), mentre que als serveis d’allotjament el creixement va ser del 4% (291.889). Els restaurants van contractar un 2,8% més de treballadors (fins als 1,24 milions de persones). Si la comparativa es fa amb caràcter intertrimestral, sí que es produeix una davallada de l’afiliació, pels efectes de la fi de la campanya estival. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social es va contraure un 5,6%. Segons aquestes dades l’activitat va ser del 12,5%.